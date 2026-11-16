Тони Стораро и Йорданка Христова изпяха дуета „Прости“ на юбилейния концерт на фолк звездата (ВИДЕО)

Двадесет и една години след записа на дуета „Прости“ Тони Стораро и Йорданка Христова изпълниха песента за първи път заедно на сцена. Това се случи по време на юбилейния концерт на певеца в „Арена 8888 София“, с който той отбеляза своята 50-годишнина.

Събитието на 13 ноември продължи повече от три часа и събра на една сцена изпълнители от различни поколения. Появата на Йорданка Христова беше сред най-емоционалните моменти във вечерта, а публиката посрещна гостуването ѝ с аплодисменти.

След изпълнението Йорданка Христова разказа как се е запознала с Тони Стораро. През 2005 г. тя гостувала в радио, за да сподели спомени за Емил Димитров след кончината му. Сред слушателите, които се обадили в ефира, бил и Стораро.

Когато водещата я попитала дали е разпознала гласа му, Данчето отговорила: „Как няма да го позная? Този тембър не може да се сбърка!“

Певицата припомнила и забавна случка от Банско, станала след излизането на песента и видеоклипа към нея. Докато чакала зад сцената, към нея се приближили две деца. Едното поискало автограф, а другото попитало коя е тя. Отговорът бил: „Тая, дето пее с Тони Стораро!“ Йорданка Христова приела ситуацията с чувство за хумор и дала втори автограф, предназначен за бабата на детето, като го попитала дали тя знае коя е „тая“. Разказът предизвикал смях и аплодисменти в залата.

Гръцката музика зае специално място в юбилейната програма. До Тони Стораро застанаха 17 музиканти от Гърция начело с Янис Пердикарис. Те представиха песните му в нови аранжименти, а в концерта беше включен и микс от любими гръцки хитове.

Сред специалните гости бяха Сарина Крос, Емилия, Софи Маринова, Глория и Аристос Константину. На сцената излязоха и синовете на юбиляря - Фики и Емрах.

Семейството също беше част от празника. Двамата внуци на певеца поздравиха публиката в началото на концерта, а по-късно малката Еслем се появи спонтанно, за да танцува под „За една жена“ - песента, която Стораро посвети на съпругата си Вилдан.

В края на вечерта певецът благодари на почитателите си за годините, в които са слушали музиката му и са споделяли с него лични празници и трудни моменти: „Страдахме заедно, радвахме се заедно. Благодаря ви, мила публика! Пред вас се прекланям!“