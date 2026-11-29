„Много хора не вярваха, че аз имам качествата да стана звезда“, призна Джордан пред Мариян Станков – Мон Дьо в „Храма на историите“. Две десетилетия след началото на кариерата си попфолк певецът вече се подготвя за концерт в най-голямата зала в България, който е разпродаден за по-малко от 24 часа.

Зад този успех обаче стоят години на финансови затруднения и несигурност. „Всичко, каквото изкарвах, ми го прибираха. Аз оставах без пари“, разказва Джордан. По думите му той е продал автомобила си, за да финансира следващата си песен, а за участия е пътувал с ръждясалия стар бус на баща си.

„Крил съм се. Напуснах държавата ни, защото нямах друг избор“, казва певецът за периода, в който се е опитвал да продължи музикалната си кариера въпреки липсата на средства и подкрепа.

От трудното начало до голямата сцена

Джордан започва професионалния си път преди около 20 години. В интервюто той говори за правилата и зависимостите в попфолк индустрията, както и за усещането, че дълго време не е получавал признанието, което е очаквал.

Певецът има собствено обяснение за забавения успех. Той вярва, че Бог го е лишавал от голямата слава, докато не е бил достатъчно зрял, за да я понесе. Разговорът за тази идея преминава и към личните му грешки, изневярата и желанието му да стане баща.

Предстоящият концерт на Джордан в „Арена 8888 София“ е насрочен за 15 октомври 2027 г. Новината за събитието беше обявена като важен етап в кариерата му, а билетите са били разпродадени за по-малко от денонощие. Очаква се публиката да бъде около 20 000 души.

По време на интервюто мениджърът на певеца се е разплакал. Той е сред хората, които са били свидетели на пътя му от трудните участия и финансовите проблеми до голямата сцена.