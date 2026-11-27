Емилия ще бъде специален гост на афтърпартито след юбилейния концерт на Анелия в София. Двете певици ще се появят на едно място в столичен попфолк клуб след концерта на Анелия в „Арена 8888“, насрочен за 28 ноември.

Участието на Емилия беше обявено от заведението, в което ще се проведе партито. То е планирано непосредствено след юбилейното шоу на Анелия, посветено на първите ѝ 25 години на сцена. В концерта са предвидени най-големите ѝ хитове и специални дуети.

Историята започва с Коко Динев

Анелия и Емилия са свързвани с бизнесмена Коко Динев. Анелия е била омъжена за него, а двамата имат дъщеря Ивон. След края на брака им Динев започва връзка с Емилия, от която има две деца – Иван и Мирослава.

През 2012 г. Емилия говори публично за отношенията си с Анелия, като заявява: „Нашето неразбирателство не е заради Коко. Само лоши неща съм видяла от Анелия, и то много лоши. Дано да дойде ден, в който да споделя какво се крие зад тази нейна усмивка“. Три години по-късно певицата казва, че няма как да прости на колежката си.

Анелия предпочита да не коментира подробно конфликта. В един от редките си отговори по темата тя заявява: „Оставям без коментар. Вече започвам да съжалявам тази жена. И в личен, и в професионален план всичко при мен е ОК. Щастлива съм“.

Първи знак за промяна

След раздялата на Емилия с Коко Динев и връзката ѝ с Жорж Башур публичното напрежение между двете постепенно намалява. Преди около две години те се засичат в попфолк клуб и изпълняват заедно по една от песните си.

Предстоящото участие на Емилия на партито след концерта на Анелия е най-ясният досега публичен знак за промяна в отношенията им. Въпреки това няма официално изявление от двете певици, че са обявили окончателно помирение. Новината за съвместната им поява засега остава свързана с предстоящото събитие, а не с потвърден общ разговор или нов дует.

Източници: hotarena.net, marica.bg