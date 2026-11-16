Десетки милиони раци оцветиха пътищата в Австралия в червено (ВИДЕО)

Десетки милиони червени раци започнаха ежегодната си миграция на австралийския Коледен остров (Christmas Island) в Индийския океан. Всяка година с настъпването на влажния сезон огромни множества от ракообразните напускат тропическите гори и се отправят към океана, за да се размножат. Природният феномен е сред най-зрелищните миграции на животни на планетата.

Коледният остров, разположен на около 1500 километра северозападно от континентална Австралия, е дом на една от най-големите популации сухоземни червени раци в света. Видът Gecarcoidea natalis се среща естествено само на Коледния остров и близките Кокосови (Кийлинг) острови.

Обикновено раците прекарват по-голямата част от годината в сенчестите и влажни участъци на тропическата гора, където се хранят предимно с паднали листа, плодове и друга органична материя. Първите обилни дъждове обаче дават началото на забележително пътешествие, при което горските пътеки, автомобилните пътища и дори дворовете на местните жители се покриват с плътни потоци от яркочервени ракообразни.

Миграцията обикновено започва между октомври и декември, като точният момент зависи от количеството валежи и фазите на Луната. Влажното време е жизненоважно за раците, тъй като ги предпазва от обезводняване по време на продължителното им придвижване към брега.

Особено любопитно е, че въпреки сухоземния си начин на живот червените раци се нуждаят от океана, за да завършат размножителния си цикъл. Мъжките обикновено достигат първи до крайбрежието, където изкопават дупки и очакват женските. След чифтосването женските остават в убежищата си, докато яйцата се развиват.

Около две седмици по-късно те се отправят към водата, за да освободят яйцата си в океана. Това се случва обикновено преди изгрев слънце, по време на отлива и в синхрон с лунния цикъл. Всяка женска може да произведе до 100 000 яйца.

След попадане във водата от яйцата се излюпват ларви, които прекарват няколко седмици в океана. Оцелелите се превръщат в миниатюрни рачета и започват собственото си пътешествие обратно към сушата. Само малка част от потомството достига зряла възраст, а успешното масово завръщане на младите раци не се случва всяка година.

За местните жители ежегодното нашествие е едновременно природна атракция и сериозно логистично предизвикателство. По време на най-интензивната миграция определени пътища се затварят, а специални огради насочват раците към безопасни маршрути.

На острова са изградени и специални мостове, по които животните могат да преминават над автомобилните трасета. Съоръженията се превръщат в една от най-разпознаваемите туристически атракции на Коледния остров, тъй като позволяват на посетителите да наблюдават огромните потоци от раци, без да нарушават естественото им поведение.

Въпреки внушителния им брой червените раци са изправени пред сериозни екологични заплахи. Сред най-опасните е инвазивната жълта луда мравка (Anoplolepis gracilipes), която може да убива раците чрез отделяне на мравчена киселина. Разпространението ѝ в миналото е довело до смъртта на милиони раци и е нарушило екологичното равновесие в някои части на острова.

Учените определят червените раци като ключов вид за местната екосистема. Чрез храненето си те разграждат растителни остатъци, влияят върху структурата на почвата и поддържат естествения баланс на тропическите гори.

Ежегодната миграция привлича вниманието на природолюбители, фотографи и изследователи от цял свят. Макар да се повтаря всяка година, зрелището остава трудно предвидимо заради зависимостта му от времето и природните цикли.

За кратък период обичайно спокойният Коледен остров се превръща в сцена на едно от най-необикновените природни представления, при което милиони малки същества следват древен биологичен инстинкт, за да осигурят оцеляването на следващото поколение.

Според местната туристическа организация следващият прогнозен период за освобождаване на яйцата в океана е 5–6 декември 2026 г., като датите зависят от метеорологичните условия.

Tens of millions of red crabs have started their annual migration on Australia's Christmas Island. The crabs migrate from the forests to the seas when major wet season rainfalls start each year to breed on the coast. https://t.co/aIgqls3oOF — ABC News (@ABC) November 16, 2026