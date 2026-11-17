Адвокатът на осъдения за убийството на Тупак Шакур Дуейн „Кийфи Ди“ Дейвис е подал уведомление за обжалване само седмица преди собствената си смърт. Майкъл Санфт е внесъл документа на 30 октомври, а на 6 ноември е починал в Лас Вегас на 55-годишна възраст.

Новината за подадената жалба беше съобщена от TMZ. Върховният съд на Невада е приел обжалването на 9 ноември. Според местната телевизия FOX5 съдът все още не е бил официално уведомен от адвокатската колегия за смъртта на Санфт. След получаването на това уведомление Дейвис ще получи допълнително време да намери нов защитник и да представи необходимите документи.

Жалбата е подадена след присъдата

Дейвис беше признат за виновен в убийство от първа степен на 31 август след по-малко от три часа обсъждане от съдебните заседатели. На 13 октомври съдия Карли Кърни го осъди на 40 години до доживотен затвор.

Непосредствено след произнасянето на присъдата Дейвис заяви пред съдията: „Искам да обжалвам това дело.“ Апелативната процедура обаче започва след постановяването на окончателната присъда, поради което уведомлението е внесено по-късно от адвоката му. Дейвис остава в затвора, докато обжалването бъде разгледано.

Какво твърдяха прокуратурата и защитата

Прокуратурата изгради делото основно върху публични изявления на Дейвис, интервюта и мемоарите му. Според обвинението той е организирал нападението срещу Тупак Шакур и е предал оръжието на човек, който е стрелял от задната седалка на автомобила.

Защитата настояваше, че разказите на Дейвис са били преувеличени или измислени с цел пари и известност. Санфт твърдеше, че липсват независими физически и документални доказателства, които да поставят клиента му на мястото на престъплението. По време на заключителните пледоарии той заяви пред съдебните заседатели: „В това дело няма нищо, което да казва, че този човек е бил в Лас Вегас на 7 септември 1996 г.“ цитира го Асошиейтед прес.

Тупак Шакур беше прострелян в автомобил близо до Лас Вегас на 7 септември 1996 г. и почина шест дни по-късно. Дейвис е единственият човек, който беше обвинен и осъден по случая.

Какво следва

Приетата жалба не означава, че присъдата е отменена. След смъртта на Санфт Дейвис трябва да избере нов адвокат, който да поеме делото и да изложи подробно основанията за обжалването. Върховният съд на Невада предстои да определи следващите процесуални срокове.

Източници: tmz.com, fox5vegas.com, apnews.com