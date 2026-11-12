Арестуваха риалити звезда за убийството на непълнолетен в Бодрум

Участникът в американското риалити предаване Below Deck Жоао Франко (João Franco) е арестуван в турския курорт Бодрум във връзка със смъртта на 17-годишен младеж след сбиване, съобщават турски и американски медии.

36-годишният капитан на яхта, известен с участията си в предаванията Below Deck Mediterranean и Below Deck Down Under по телевизия Bravo, е задържан заедно с 34-годишния си брат Карлос Франко.

Според турската информационна агенция Demirören (DHA) инцидентът е станал вечерта на 7 ноември 2026 г. в търговски обект на улица „Джумхуриет“ в центъра на Бодрум.

По първоначална информация между двамата братя и служители на магазина е възникнал словесен конфликт, който впоследствие е прераснал във физическа саморазправа. Турските медии съобщават, че Жоао Франко и брат му са били употребили алкохол.

При сбиването са пострадали четирима души, сред които 17-годишният Мухаммет Коябакан. Младежът е получил тежка травма на главата, след като е паднал по време на конфликта. Той е бил транспортиран в болница, но въпреки усилията на лекарите е починал на 9 ноември.

След смъртта му турските власти са предприели действия срещу двамата братя, които са задържани и впоследствие поставени под арест с решение на съда.

Жоао Франко и Карлос Франко отричат да са нанесли удар на загиналия тийнейджър. Според разпространените в местните медии техни обяснения те самите са били нападнати и са действали при самоотбрана.

Американското издание Page Six публикува кадри, представени като записи от охранителни камери, на които се вижда физически конфликт между няколко мъже. Обстоятелствата около сбиването и конкретната причина за смъртоносното нараняване продължават да се изясняват.

Случаят предизвика реакции и сред участници в популярната телевизионна поредица. Бившият участник в Below Deck Колин Мейси-О'Тул публично защити Жоао Франко, като заяви, че според него видеозаписите показват опит на риалити звездата да овладее напрежението. Той призова обществеността да не прави прибързани заключения.

Жоао Франко придобива популярност с участието си в Below Deck Mediterranean през 2018 г., а по-късно се появява и в Below Deck Down Under. Телевизионната поредица проследява професионалния и личния живот на екипажите на луксозни яхти.

Към 12 ноември няма официално потвърдена информация за окончателната правна квалификация на евентуалните обвинения срещу братята. Разследването продължава, като предстои турските власти да установят точните обстоятелства около смъртта на 17-годишния младеж.