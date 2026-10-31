31 октомври 1984 г.: Индира Ганди е убита от двама свои сикхски охранители

Индира Ганди върви по алеята към кабинета си в резиденцията на индийския министър-председател в Ню Делхи. На портата я чакат двама служители от охраната – Беант Сингх и Сатвант Сингх. И двамата са сикхи. Малко след 9:30 часа на 31 октомври 1984 г. те откриват огън срещу нея.

Според свидетелските показания, публикувани от United Press International, Беант Сингх първо стреля с револвер.38. Сатвант Сингх продължава стрелбата с автоматично оръжие тип „Стен“. Ганди е тежко ранена и е откарана в Института по медицински науки „All India“ в Ню Делхи, но лекарите не успяват да спасят живота ѝ.

След нападението двамата охранители са обезоръжени и отведени в караулно помещение. Там избухва нова стрелба. Беант Сингх е убит, а Сатвант Сингх оцелява и по-късно е изправен пред съд. През 1986 г. той е осъден на смърт, а присъдата е изпълнена през януари 1989 г.

Покушението идва след операцията в Амритсар

Само няколко месеца по-рано Индия преживява една от най-тежките си кризи. През юни 1984 г. армията провежда операция „Синята звезда“ в комплекса на „Златния храм“ в Амритсар – най-святото място за сикхите. Целта е да бъдат отстранени въоръжени сикхски сепаратисти, укрепили се в храмовия комплекс. Боевете причиняват голям брой жертви и тежки разрушения в религиозното светилище.

Операцията предизвиква гняв сред много сикхи и срещу Ганди са отправени заплахи. Въпреки опасенията за сигурността ѝ, сикхски служители не са напълно отстранени от охраната на премиера. Според свидетелски разкази, цитирани от списание „Тайм“, след стрелбата Беант Сингх казва: „Направих това, което трябваше да направя. Сега правете каквото трябва.“

Убийството отприщва насилие

Смъртта на Ганди предизвиква вълна от анти-сикхско насилие в Делхи и други части на Индия. Документ на индийското Министерство на вътрешните работи посочва, че нападенията в Делхи започват още вечерта на 31 октомври и продължават до 7 ноември. Сикхи са убивани, а домовете и имотите им са разграбвани и опожарявани. Броят на жертвите остава предмет на различни оценки и политически спорове.

Същия ден синът на Индира Ганди – Раджив Ганди – поема премиерския пост. Убийството води и до цялостно преосмисляне на охраната на индийския министър-председател. През 1985 г. е създадена Special Protection Group – специална структура, подчинена пряко на централната власт и предназначена да защитава премиера и неговото семейство.

Индира Ганди остава една от най-влиятелните и противоречиви фигури в съвременната история на Индия. Тя е министър-председател от 1966 до 1977 г. и от 1980 г. до убийството си през 1984 г. Покушението срещу нея бележи не само края на политическата ѝ кариера, но и началото на нов, още по-кървав етап от конфликта между индийската държава и сикхското сепаратистко движение.

Източници: history.com, upi.com, time.com