В мрачна лаборатория мъже с бели престилки наблюдават фигура, натъпкана в тежък водолазен костюм. Кадърът е зърнест, цветовете са избледнели, а гласът зад кадър звучи като от съветски научнопопулярен филм. Само че лабораторията никога не е съществувала, а експериментът не е част от архивите на СССР.

Това е един от многото кратки клипове, генерирани с изкуствен интелект, които се разпространяват в TikTok като измислени свидетелства за тайни съветски изследвания. В друг популярен сюжет учените показват огромен изкуствен човек, а трети разказва за спори, които превръщат хората в гигантски мутанти. Те са поставени в специални костюми, предназначени да спрат неконтролируемия им растеж.

Архивна визия, измислена история

Клиповете съчетават няколко познати образа: бетонни коридори, метални врати, индустриални помещения, тежки апарати и спокойна дикторска интонация. Естетиката напомня на съветската научна фантастика и на старите документални филми, но сюжетите са откровено фантастични.

Именно това смесване прави видеата убедителни за част от зрителите. Кадрите изглеждат като открити ленти от миналото, а разказът е поднесен без ирония. В действителност няма доказателства, че показаните експерименти са се случвали. Видеата са дигитални произведения, а не исторически документи. Подобни AI изображения на несъществуващи исторически събития вече са описвани като нов начин за създаване на фалшива памет онлайн.

Част от клиповете се вписват в по-широкия жанр „съветски брейнрот“ – абсурдни видеа, които използват съветска визия, сериозен глас зад кадър и невъзможни истории. В тази вселена учените могат да създадат гигантски организъм, да изпратят човек в нелепо сложен костюм или да построят изкуствено човешко същество, без разказът да предлага реални доказателства или достоверен контекст.

Защо форматът работи

Познатият визуален език и невъзможният сюжет създават напрежение още в първите секунди. Зрителят разпознава атмосферата на стар архив, но постепенно вижда подробности, които не могат да бъдат истински. Така видеото задържа вниманието до края – независимо дали реакцията е страх, смях или желание за проверка.

Популярността на тези клипове идва и от лесното им преработване. Един и същ сюжет може да бъде публикуван с нов дикторски текст, музика или заглавие и да започне нов живот в друга платформа. Някои видеа се споделят без обозначение, че са генерирани от AI, което допълнително засилва усещането, че зрителят гледа забравен документ.

TikTok посочва, че реалистичното съдържание, създадено или променено с изкуствен интелект, трябва да бъде обозначено. „Изкуственият интелект създава невероятни творчески възможности, но може да обърка или заблуди зрителите, ако те не знаят, че съдържанието е генерирано“, заяви платформата.

В този случай най-важната подробност не е какво са правили съветските учени, а какво може да измисли алгоритъмът, когато получи мрачен архивен стил, няколко думи за тайна лаборатория и публика, готова да повярва на следващия кадър. Най-фантастичната част от историята се оказва не гигантският човек, а усещането, че някога наистина е съществувал.

Източници: euronews.com, vice.com, burbuja.info