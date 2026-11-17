Мохамед Хадид се е сгодил за Кени Силва и ще сключи брак за трети път. 78-годишният предприемач и баща на моделите Джиджи и Бела Хадид обяви новината заедно с 43-годишната Силва на първия бал на Vogue Arabia в Дубай на 13 ноември. Тя се появи с диамантения си годежен пръстен и рокля в цвят слонова кост с булчински мотиви.

Предложението е било направено по-рано в ресторант Polo Lounge в Бевърли Хилс. Хадид поканил Силва на вечеря и я помолил да се облече красиво, като тя предположила, че поводът е свързан с професионалните ѝ успехи. Вместо това той ѝ предложил брак.

„Любовта няма срок на годност, както и мечтите ни. Можеш да започнеш отново, да намериш любовта отново и да имаш своята приказка и щастлив край“, заяви Силва пред Vogue Arabia.

Кени Силва е руски модел, телевизионна личност, автор и сертифициран консултант при разводи. Тя е била омъжена за мъж с 30 години по-възрастен от нея и има две деца. Връзката ѝ с Хадид е публична от 2022 г., а през последната година двамата са говорили и за критиките към разликата във възрастта им.

Трети брак за бащата на Джиджи и Бела

Мохамед Хадид беше женен за Мери Бътлър от 1979 до 1992 г. От този брак има две дъщери - Мариел и Алана. През 1994 г. се жени за Йоланда Хадид, с която се разделя през 2000 г. Двамата имат три деца - Джиджи, Бела и Ануар.

Хадид има и дъщеря Айдън от кратката си връзка с Тери Хатфийлд Дъл. Преди годежа си с Кени Силва той беше сгоден за модела и телевизионна личност Шива Сафа̀и. Двамата прекратиха отношенията си през 2019 г.

Мохамед Хадид описа бъдещата си съпруга като човек, който обича простотата, живота и децата си. Силва от своя страна каза, че той подкрепя амбициите ѝ, насърчава мечтите ѝ и я кара да се смее.

Двамата не бързат със сватбата. „Позволяваме си да се насладим на този красив момент. Има нещо прекрасно в това да не бързаш към следващата стъпка“, каза Силва.