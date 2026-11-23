Брадли Купър и Джиджи Хадид отново са в центъра на слухове за тайна сватба, след като бяха забелязани с еднакви пръстени на безименните пръсти на лявата ръка. Двамата се разходиха хванати за ръце в Париж през август 2026 г., а снимките бързо породиха предположения, че вече са съпрузи.

До момента обаче няма потвърждение от Купър или Хадид, че са сключили брак. Представители на двамата не са направили публично изявление по темата. Us Weekly съобщи за пръстените като причина за новите спекулации, без да представя доказателства за сватбена церемония или официален брак.

Пръстените са от Boucheron

Според E! News бижутата изглеждат като модели на френската марка Boucheron. Хадид е носела Quatre Radiant Edition Wedding Band, украсен с диаманти и жълто злато, чиято посочена цена е 6450 долара. Пръстенът на Купър е модел Godron Pink Gold Wedding Band на стойност 2120 долара.

Самото наименование на моделите засили слуховете, тъй като и двата са част от колекциите на Boucheron, обозначавани като сватбени пръстени. Това обаче не доказва, че бижутата са купени или използвани за официален брак.

Какво са казвали за връзката си

Купър и Хадид са свързвани романтично от есента на 2023 г. Двамата рядко говорят публично за отношенията си, но през март 2025 г. Хадид даде коментар пред Vogue.

„Определям връзката ни като много романтична и щастлива“, каза Хадид.

Тя добави, че Купър я е насърчил отново да ходи по-често на театър и че го уважава силно като творец. В интервюто моделът обясни и че двамата предпочитат да запазят част от личния си живот извън публичното пространство.

Източници: usmagazine.com, eonline.com, vogue.com