Перлени обеци Chopard и чифт пухени обувки Bottega Veneta са единствените акценти върху голото тяло на Бела Хадид в една от най-запомнящите се снимки от новия Art Issue на Harper’s Bazaar. 30-годишният модел е заснета от Карим Садли за фотосесия, в която носи още визии на Prada, Alaïa и Saint Laurent.

Снимките са само едната страна на материала. В интервюто Бела Хадид говори откровено за здравето си, самочувствието и трудностите, които е преживяла, откакто започва работа в модната индустрия като тийнейджър.

Хадид разказва, че в началото на кариерата си е чувала, че трябва да отслабне. По думите ѝ натискът постепенно е започнал да променя начина, по който възприема самата себе си.

„В продължение на 10 години не знаех кой е любимият ми цвят и какво обичам да ям. Спрях да слушам музика. Да не познаваш себе си в индустрия, която всеки ден ти казва каква да бъдеш, е много трудно“, казва Хадид пред Harper’s Bazaar.

Тежките здравословни проблеми

Моделът споделя, че живее с хронична лаймска болест, синдром на постуралната ортостатична тахикардия и предменструално дисфорично разстройство. Тя описва състоянието си като редуване на моменти, в които се чувства много добре, с внезапни сривове.

„Трябваше да взема решение за себе си и да поставя граници за собственото си здраве“, казва Хадид, без да навлиза в медицински подробности.

Пет участия във Victoria’s Secret

Бела Хадид има участия в пет шоута на Victoria’s Secret зад гърба си досега. През 2026 г. тя откри ревюто със зелена визия с флорални елементи, след като по думите ѝ тази година се е чувствала по-силна и по-подготвена.

„Не мисля, че съм била готова до тази година, ако трябва да съм честна“, казва моделът за предишните си участия.

Тя свързва по-ранните периоди от кариерата си с образа на Белинда – нейното алтер его, което се появявало, когато е работела до изтощение. След миналогодишното шоу почитатели коментирали, че изглежда затруднена по време на дефилето. По-късно Бела обясни, че огромните крила, които е носила, са тежали близо 20 килограма.

В интервюто тя говори и за усещането за самозванец, което не изчезва напълно дори след години успех. „Лудост е как времето минава, а все още имаш някакъв синдром на самозванеца“, казва Бела Хадид.

На въпроса дали в нея все още има нещо от Белинда, тя отговаря: „За щастие и за съжаление, мисля, че тази година беше Бела.“