Докато Луната обикаля Земята по познатия си път, край планетата има и много по-малък, почти невидим гост. Астероидът 2026 QQ8 е бил уловен временно от земната гравитация през април и вече е признат официално за минилуна. Размерът му е едва около 2 метра, а престоят му край Земята ще продължи до януари 2027 г.

Обектът е забелязан за първи път през август от унгарския астроном Кристиан Шарнецки. В началото движението му не давало достатъчно основания да се каже дали става дума за естествен астероид, или за парче космически отпадък. Причината е, че орбитата му изглеждала необичайно близка до тази на изкуствен обект.

На 29 октомври Центърът за малки планети към Международния астрономически съюз официално призна 2026 QQ8 за временен естествен спътник на Земята. Преди това институцията описа траекторията му като „подсказваща или минилуна, или изкуствен обект“, като отбеляза, че научната общност е разделена по въпроса.

Съмненията стигнали дотам, че професорът от Харвард Ави Льоб предположил възможна връзка с мисията „Аполо 13“ и дори допуснал, че астероидът може да е изгубен панел от космическия кораб. Последвалите наблюдения с Lowell Discovery Telescope в Аризона и 2,2-метровия телескоп на Хавайския университет обаче показали, че обектът е с естествен произход.

2026 QQ8 не се движи около Земята по стегнатия и почти кръгов път, познат от Луната. Той е временно задържан в областта, в която земната гравитация надделява над влиянието на Слънцето. При най-близкото си приближаване астероидът ще бъде на около 568 000 километра от Земята – приблизително 1,5 пъти по-далеч от средното разстояние до Луната.

Затова няма опасност той да се сблъска с планетата. Дори при хипотетично навлизане в атмосферата обект с подобен размер вероятно би изгорял напълно. 2026 QQ8 е твърде слаб, за да бъде видян с любителски телескопи, но професионалните обсерватории следят движението му.

Астероидът е от типа Атени – група космически скали, чиито орбити се намират предимно вътре в земната орбита и периодично я пресичат. 2026 QQ8 обикаля Слънцето за около 359 дни и се приближава до Земята приблизително веднъж на десетилетие. Този път траекторията му го е отвела достатъчно близо, за да бъде временно прихванат.

2026 QQ8 не е първата минилуна, открита край Земята. През 1991 г. астрономите наблюдават обекта 1991 VG, който е бил с диаметър около 10 метра. Необичайната му орбита и силното отражение на светлината дори пораждат предположения, че може да е изкуствен апарат.

Днес учените смятат, че временните минилуни са сравнително често явление. Повечето остават в земната гравитационна област за по-малко от година, след което продължават самостоятелното си движение около Слънцето. Така и 2026 QQ8 ще бъде само кратък спътник на Земята – малка скала, която за няколко месеца е променила космическия си маршрут.