Четири години след като космическият апарат на НАСА DART се вряза в астероида Dimorphos, европейската мисия Hera достигна системата Didymos–Dimorphos, за да установи какво точно е причинил ударът.

Експериментът DART беше първият опит на човечеството да промени измеримо движението на небесно тяло. Апарата беше насочен към по-малкия от двата астероида със скорост около 22 000 километра в час. Камерите му предаваха изображения на скалистата повърхност, докато тя постепенно изпълваше кадъра, преди сигналът да прекъсне при сблъсъка.

По-големият астероид Didymos е широк около 730 метра, а Dimorphos е с диаметър приблизително 150 метра. След удара телескопи на Земята и в космоса са засекли облак отломки, разпрострял се на около 10 000 километра.

Орбитата се е съкратила с 33 минути

Данните от наблюденията показват, че ударът е променил орбитата на Dimorphos около Didymos. Преди сблъсъка обиколката е продължавала 11 часа и 55 минути, а след него орбиталният период се е съкратил с около 33 минути.

Резултатът потвърди, че кинетичен удар с космически апарат може да отклони малък астероид от досегашната му траектория. Все още обаче не е ясно каква е била физическата цена на сблъсъка за самото тяло.

„DART се взриви в астероида и затова не разполагаме с информация за окончателното му състояние“, обясни Мишел.

Според него ударът може да е оставил кратер. Възможно е обаче и да е променил изцяло формата на Dimorphos.

Hera ще търси отговора на мястото на удара

Именно това е задачата на Hera. Европейският апарат ще извърши близко изследване на двата астероида, ще измери техните характеристики и ще проучи зоната, в която DART се е сблъскал с Dimorphos. Това трябва да помогне на учените да разберат защо промяната в орбитата е била толкова голяма и как са повлияли изхвърлените отломки.

Европейската космическа агенция посочва, че Hera вече се намира на около 25–30 километра от системата и започва първоначалното ѝ картографиране. В следващите етапи апаратът ще се приближи още повече, а мисията предвижда и използването на два малки спътника за допълнителни измервания.

Подробните изображения на Didymos и Dimorphos трябва да покажат дали сблъсъкът е образувал сравнително ограничен кратер или е разтърсил целия малък астероид. Отговорът ще бъде важен за бъдещи планове за планетарна защита, при които подобна техника би могла да се използва за отклоняване на астероид, застрашаващ Земята.

Източници: bbc.co.uk