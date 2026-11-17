Ясни са петте двойки, които продължават към полуфиналите тази седмица в юбилейния сезон на „Фермата: Кръвта вода не става“. Виолета и Николай, Рая и Горан, Бисер и Мая, Симона и Ивета, и Джулиан и Светослав Бърканичков ще премерят сили на арената по пътя към големия финал, който ще е следващия понеделник (23 ноември) от 20:00 ч. по bTV.

Снощи Ива и Стоян отпаднаха от Виолета и Николай на крачка от полуфиналите след изключително оспорван дуел, който не мина без кръв и зрелищни падания на арената. След победата си бургаските брат и сестра ще имат решаваща роля в предначертаването на следващите битки в този ключов етап от „Фермата“ 10.

Снимка: бТВ

По пътя към финала на предаването участниците ще се изправят пред ситуации и решения, каквито дори не подозират. „Оставащите дни си ги представям много забавно – с обрат в играта, в която се опитваха да ни наиграят. Мислим да превъртим нещата в наша полза“, заяви Виолета след победата в дуела. Откакто тя и Николай получиха втори шанс за участие в предаването преди няколко седмици, учителката не спира да развива конспиративни теории, според които Ивета е кукловодът в стопанството, който има за цел да елиминира именно нея и брат ѝ от шоуто.

На крачка от големия финал Виолета е убедена, че в последните решаващи дни двамата с Николай имат свои съюзници в лицето на Рая и Горан. Дали очакванията ѝ ще се потвърдят, или ще се сблъска с поредното разминаване между представите и реалността, ще стане ясно съвсем скоро. Макар че през последните дни той изслушваше плановете, които ядосаната Виолета кроеше на глас, Горан неведнъж е заявявал, че оттук нататък ще играе в коалиция единствено с дъщеря си Рая.

Още тази вечер (17 ноември) ще стане ясно кои ще бъдат дуелистите в първия полуфинал. Той ще се проведе в сряда, а в четвъртък предстои и вторият полуфинал на „Фермата“ 10. В решаващата битка за голямата награда от 75 000 евро най-важна роля ще имат зрителите.

Гласуването в приложението bTV Plus ще бъде обявено в ефир по време на втория полуфинал в четвъртък (19 ноември), а зрителите ще могат да гласуват до 10 пъти за различна двойка.

Големият финал на десетия сезон на „Фермата“ ще се проведе в понеделник, 23 ноември, от 20:00 ч. по bTV и симултантно онлайн на VOYO.