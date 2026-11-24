Бившият футболист Светослав Бърканичков и синът му Джулиан са големите победители в десетия юбилеен сезон на риалити предаването „Фермата: Кръвта вода не става“. Двамата спечелиха наградата от 75 000 евро след оспорван финал, в който надделяха над още две семейни двойки.

Финалът на „Фермата“ се проведе на 23 ноември по bTV, като за първи път в историята на предаването победителите бяха определени чрез комбинация от изпитания на арената, гласуване на отпадналите участници и зрителски вот.

Светослав Бърканичков и Джулиан се изправиха срещу майката Ивета и дъщеря ѝ Симона, както и срещу съпрузите Бисер и Мая Данови. Трите двойки преминаха през поредица от физически и логически предизвикателства, които провериха тяхната издръжливост, ловкост и умения за работа в екип.

Бащата и синът спечелиха две от трите битки на арената и натрупаха преднина от две точки. Ивета и Симона завършиха изпитанията с точка и половина, а Бисер и Мая – с една.

Решаваща за крайната победа се оказа и подкрепата на публиката. Светослав Бърканичков и Джулиан получиха 51,07% от зрителските гласове, както и подкрепата на петима от отпадналите участници. Така двамата събраха общо 3,5 точки, докато останалите финалисти приключиха с по две.

На второ място се класираха Ивета и Симона, а трети останаха съпрузите Бисер и Мая.

Победата на Светослав Бърканичков и Джулиан има и силно личен характер. Двамата влязоха във „Фермата“ с необичайна семейна история, след като дълго време не са имали възможност да изградят близки отношения като баща и син.

Участието им в риалити формата се превърна в изпитание не само на физическите им възможности, но и на отношенията помежду им. През близо трите месеца в стопанството двамата преминаха през конфликти, трудности и емоционални моменти, като постепенно успяха да намерят общ език.

Още преди финалните битки Джулиан призна, че напрежението е огромно, но доверието към баща му е още по-силно.

„10 пъти по-голямо, но пък и доверието между нас е 10 пъти по-голямо, което мисля, че малко уравновесява нещата“, сподели младият участник.

Светослав Бърканичков също направи емоционална равносметка на преживяното в предаването.

„Всеки един момент, всяка една минута, всеки един ден, всяка една седмица, всеки един месец абсолютно си заслужава!“, заяви бившият футболист.

Десетият сезон на „Фермата“, който стартира на 31 август, премина под мотото „Кръвта вода не става“. За първи път участниците се състезаваха по двойки, свързани чрез роднински или близки лични отношения.