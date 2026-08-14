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На този ден: Съдбовната последна среща на цар Борис III с Хитлер и краят на Втората световна война

На този ден: Съдбовната последна среща на цар Борис III с Хитлер и краят на Втората световна война

14 Август, 2026 10:44 1 016 14

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  • хитлер-
  • втората световна война-
  • история

На 14 август историята се пренаписва: България пред ултиматум в Берлин, а Япония капитулира, слагайки край на световния конфликт

На този ден: Съдбовната последна среща на цар Борис III с Хитлер и краят на Втората световна война - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Датата 14 август заема критично място в световната и българската военнополитическа история. На този ден, в две различни години по време на Втората световна война, се разиграват събития, които предопределят съдбата на милиони хора по света и поставят България пред съдбоносен избор. От тайните разговори в немската Главна квартира до безусловната капитулация на Японската империя – вижте какви събития промениха хода на XX век.

1943 г.: Последната тайна среща на цар Борис III с Адолф Хитлер

На 14 август 1943 г. започва двудневното извънредно и драматично посещение на българския монарх цар Борис III в Главната квартира на Адолф Хитлер „Вълчата бърлога“ (Волфсшанце) в Източна Прусия. Ситуацията на фронта е критична за Нацистка Германия – фашистка Италия е пред колапс, а съюзниците напредват на Южния фронт.

В официалните хроники, достъпни в дигиталния архив на Държавна агенция „Архиви“, се посочва, че фюрерът оказва огромен натиск върху българския владетел. Основното искане на Хитлер е незабавното изпращане на две нови български дивизии в Албания и Гърция, които да заменят изтеглящите се италиански окупационни войски.

Цар Борис III категорично отказва да изпрати български войски на Източния фронт срещу СССР и се опитва да лавира по отношение на Балканите, устоявайки на натиска за пряко участие в по-широкия конфликт. Тази среща остава в историята като последната за българския монарх – само две седмици по-късно, на 28 август 1943 г., той умира при мистериозни обстоятелства в София. Повече за медицинските и политическите хипотези около смъртта му можете да прочетете в анализите на Института за исторически изследвания към БАН.

1945 г.: Япония капитулира и слага край на Втората световна война

Точно две години по-късно, на 14 август 1945 г., светът чува новината за пълния край на най-кръвопролитния конфликт в човешката история. След опустошителните атомни бомбардировки над Хирошима и Нагасаки и обявяването на война от страна на Съветския съюз, японският император Хирохито взема окончателното решение.

На 14 август Япония официално приема условията на Потсдамската декларация на съюзниците за безусловна капитулация. В официално обръщение, излъчено по радиото (известно като „Гьокуон хосо“ или Гласът на скъпоценния камък), императорът призовава нацията да „приеме немислимото“ в името на мира.

Според хронологията на Международния център за военноисторически изследвания, този акт бележи фактическото прекратяване на бойните действия във Втората световна война, макар официалният документ за капитулация да е подписан на 2 септември 1945 г. на борда на линейния кораб „Мисури“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гогата Чаушев

    8 14 Отговор
    След това настъпва пагубното за България руско робство...

    Коментиран от #5, #14

    10:46 14.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 8 Отговор
    Румен Радев копира Цар Борис трети и може да свърши като него.

    Коментиран от #8

    10:47 14.08.2026

  • 3 Сила

    3 1 Отговор
    83 години по късно караме мерцедеси и БМВ та но не говориме на немски език ....!!?

    Коментиран от #4, #6

    10:48 14.08.2026

  • 4 Мерц

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Учи китайски.

    10:51 14.08.2026

  • 5 Горката България

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гогата Чаушев":

    Индустрия, енергетика, развито селско стопанство, образование, транспорт, БАН, АЕЦ, ПАВЕЦ, култура, кино, театър, спортни постижения.. 9 милиона човека и вдичко тива през "руското робство"

    Коментиран от #9, #10, #12

    10:53 14.08.2026

  • 6 90 % караме

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    20- 30 годишни тарарайки..

    Коментиран от #13

    10:55 14.08.2026

  • 7 Винкело

    2 0 Отговор
    Аман бе! Стига с това "пренаписване на историята". От Световното по футбол като го захапали тоя абсолюто кух лаф... Историята не може да бъде "пренаписвана". Историята си е такава, каквато е.

    10:57 14.08.2026

  • 8 Селянина с колелото

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Цар Борис 3ти е пример как един далновиден политик и родолюбец застанал на чело на държавата меже да я опази и защити даже и при Световна война. Може адекватно да преговаря и да постига добри за държавата сделки даже и с най-големите държави по онова време. Единствено съжалявам че е защитил и евреите в България.
    Генерал Радев все още не се е доказал като такъв политик. Дано да успее, но само времето ще покаже.

    11:02 14.08.2026

  • 9 Туйто

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Горката България":

    Всичко това ВЪПРЕКИ Руското робство! Ако не беше тази огромна спирачка - сбърканата система на "социализма" и българо-съветската дружба, щели сме да постигнем три пъти повече блага и сега щяхме да сме нормална страна!

    11:11 14.08.2026

  • 10 Дръндрън

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Горката България":

    През фашисткия соц. границите бяха затворени. Дори за да отидеш до гранична зона ти трябваше разрешение. Ако границите не бяха затворени, половин България да се беше изнесла.
    Както и стана след падането на болшевишкия фашизъм !

    А сегашният строй и общество са все още постболшевишки. Дори и в Германия не може да се заличи разлиакта между Западната и Източната част.

    Японците отдавна забравиха атомните бомбардировки, никакви следи не са останали !
    Но в Източна Европа раните от болшевизма все още са гноясали и ще минат още поколения, доакто се изчистят напълно !

    Извод - болшевизмът е по-опасен и по-вреден дори от атомното оръжие !

    11:26 14.08.2026

  • 11 ккк

    3 0 Отговор
    ВЕЛИКИ МЪЖЕ !!!

    11:27 14.08.2026

  • 12 Наистина горката

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Горката България":

    Индустрия, която замърси неспасяемо природната среда и в повечето случаи създаваше такива стоки, каквито само СССР купуваше, за да няма у нас безработица. А Царство България произвежда самолети. Само че след 9-и септември руснаците ни забраняват това!
    Селско стопанство ли? Спомни си огромните запустели площи, които завари 1989 г. Повечето ТКЗС-труженички бяха женици в пенсионна възраст и ако не бяха студентските и ученическите бригади, и това мижаво селско стопанство загиваше. Царство България произвежда храни, достатъчни за два и половина пъти по-многочислено население, а по времето на соца внасяме картофи от Германия, зеле от Полша и чесън от Испания.
    БАН ли? Мастодонт, който ежегодно гълта луди пари, а файда от него - никаква. Отличниците от елитните гимназии нерядко знаят повече от някои "наши момчета и момичета", уредени на научни длъжности в БАН. Впрочем, БАН не е създадена по врмето на соца, а в края на османския период. Ама кой да ти каже.
    Не е нужно да пишем повече.

    11:41 14.08.2026

  • 13 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "90 % караме":

    Ама германски марки ....западняци !!!

    11:43 14.08.2026

  • 14 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гогата Чаушев":

    НЕ РУСКО, А СЪВЕТСКО! САМИ СМЕ СИ ВИНОВНИ,ЗАЩО гърция НЯМАШЕ НАШАТА СЪДБА!?!?!
    ЗАЩОТО И В ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ СМЕ СРЕЩУ РУСИЯ/СССР, НА СТРАНАТА НА швабите!
    МОЛЯ ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА МЕЖДУ РУСНАК, РУСКИ ГРАЖДАНИН ОТ НЯКАКЪВ СИ ПРОИЗХОД И КОМУНИ$Т! МЕЖДУ ЦАРСКА РУСИЯ, СССР И ДНЕШНА РУСИЯ!
    РУСКИЯТ НАРОД Е НАЙ-ИЗСТРАДАЛИЯТ ОТ КОМУНИЗМА НАРОД(ИЗБИТИ МИЛИОНИ), ВНЕСЕН ОТ швабите ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ЧР€З €в р€й$ ката р€волюция на л€нин-НАЙ-ГОЛ€МИЯТ ПР€ ДА Т€Л В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ,ЗАБИ НОЖ НА ОТЕЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА!
    бoрис-III Е БИЛ СТРАХЛИВ, А баща му -€вро-дж€н да рът ф€р ди нанд НИ ЗАКОПА НА ДВА ПЪТИ!

    11:53 14.08.2026