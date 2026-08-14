На този ден: Съдбовната последна среща на цар Борис III с Хитлер и краят на Втората световна война

Датата 14 август заема критично място в световната и българската военнополитическа история. На този ден, в две различни години по време на Втората световна война, се разиграват събития, които предопределят съдбата на милиони хора по света и поставят България пред съдбоносен избор. От тайните разговори в немската Главна квартира до безусловната капитулация на Японската империя – вижте какви събития промениха хода на XX век.

1943 г.: Последната тайна среща на цар Борис III с Адолф Хитлер

На 14 август 1943 г. започва двудневното извънредно и драматично посещение на българския монарх цар Борис III в Главната квартира на Адолф Хитлер „Вълчата бърлога“ (Волфсшанце) в Източна Прусия. Ситуацията на фронта е критична за Нацистка Германия – фашистка Италия е пред колапс, а съюзниците напредват на Южния фронт.

В официалните хроники, достъпни в дигиталния архив на Държавна агенция „Архиви“, се посочва, че фюрерът оказва огромен натиск върху българския владетел. Основното искане на Хитлер е незабавното изпращане на две нови български дивизии в Албания и Гърция, които да заменят изтеглящите се италиански окупационни войски.

Цар Борис III категорично отказва да изпрати български войски на Източния фронт срещу СССР и се опитва да лавира по отношение на Балканите, устоявайки на натиска за пряко участие в по-широкия конфликт. Тази среща остава в историята като последната за българския монарх – само две седмици по-късно, на 28 август 1943 г., той умира при мистериозни обстоятелства в София. Повече за медицинските и политическите хипотези около смъртта му можете да прочетете в анализите на Института за исторически изследвания към БАН.

1945 г.: Япония капитулира и слага край на Втората световна война

Точно две години по-късно, на 14 август 1945 г., светът чува новината за пълния край на най-кръвопролитния конфликт в човешката история. След опустошителните атомни бомбардировки над Хирошима и Нагасаки и обявяването на война от страна на Съветския съюз, японският император Хирохито взема окончателното решение.

На 14 август Япония официално приема условията на Потсдамската декларация на съюзниците за безусловна капитулация. В официално обръщение, излъчено по радиото (известно като „Гьокуон хосо“ или Гласът на скъпоценния камък), императорът призовава нацията да „приеме немислимото“ в името на мира.

Според хронологията на Международния център за военноисторически изследвания, този акт бележи фактическото прекратяване на бойните действия във Втората световна война, макар официалният документ за капитулация да е подписан на 2 септември 1945 г. на борда на линейния кораб „Мисури“.