На този ден: Съдбовната последна среща на цар Борис III с Хитлер и краят на Втората световна война

Датата 14 август заема критично място в световната и българската военнополитическа история. На този ден, в две различни години по време на Втората световна война, се разиграват събития, които предопределят съдбата на милиони хора по света и поставят България пред съдбоносен избор. От тайните разговори в немската Главна квартира до безусловната капитулация на Японската империя – вижте какви събития промениха хода на XX век.
1943 г.: Последната тайна среща на цар Борис III с Адолф Хитлер
На 14 август 1943 г. започва двудневното извънредно и драматично посещение на българския монарх цар Борис III в Главната квартира на Адолф Хитлер „Вълчата бърлога“ (Волфсшанце) в Източна Прусия. Ситуацията на фронта е критична за Нацистка Германия – фашистка Италия е пред колапс, а съюзниците напредват на Южния фронт.
В официалните хроники, достъпни в дигиталния архив на Държавна агенция „Архиви“, се посочва, че фюрерът оказва огромен натиск върху българския владетел. Основното искане на Хитлер е незабавното изпращане на две нови български дивизии в Албания и Гърция, които да заменят изтеглящите се италиански окупационни войски.
Цар Борис III категорично отказва да изпрати български войски на Източния фронт срещу СССР и се опитва да лавира по отношение на Балканите, устоявайки на натиска за пряко участие в по-широкия конфликт. Тази среща остава в историята като последната за българския монарх – само две седмици по-късно, на 28 август 1943 г., той умира при мистериозни обстоятелства в София. Повече за медицинските и политическите хипотези около смъртта му можете да прочетете в анализите на Института за исторически изследвания към БАН.
1945 г.: Япония капитулира и слага край на Втората световна война
Точно две години по-късно, на 14 август 1945 г., светът чува новината за пълния край на най-кръвопролитния конфликт в човешката история. След опустошителните атомни бомбардировки над Хирошима и Нагасаки и обявяването на война от страна на Съветския съюз, японският император Хирохито взема окончателното решение.
На 14 август Япония официално приема условията на Потсдамската декларация на съюзниците за безусловна капитулация. В официално обръщение, излъчено по радиото (известно като „Гьокуон хосо“ или Гласът на скъпоценния камък), императорът призовава нацията да „приеме немислимото“ в името на мира.
Според хронологията на Международния център за военноисторически изследвания, този акт бележи фактическото прекратяване на бойните действия във Втората световна война, макар официалният документ за капитулация да е подписан на 2 септември 1945 г. на борда на линейния кораб „Мисури“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гогата Чаушев
Коментиран от #5, #14
10:46 14.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
10:47 14.08.2026
3 Сила
Коментиран от #4, #6
10:48 14.08.2026
4 Мерц
До коментар #3 от "Сила":Учи китайски.
10:51 14.08.2026
5 Горката България
До коментар #1 от "Гогата Чаушев":Индустрия, енергетика, развито селско стопанство, образование, транспорт, БАН, АЕЦ, ПАВЕЦ, култура, кино, театър, спортни постижения.. 9 милиона човека и вдичко тива през "руското робство"
Коментиран от #9, #10, #12
10:53 14.08.2026
6 90 % караме
До коментар #3 от "Сила":20- 30 годишни тарарайки..
Коментиран от #13
10:55 14.08.2026
7 Винкело
10:57 14.08.2026
8 Селянина с колелото
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Цар Борис 3ти е пример как един далновиден политик и родолюбец застанал на чело на държавата меже да я опази и защити даже и при Световна война. Може адекватно да преговаря и да постига добри за държавата сделки даже и с най-големите държави по онова време. Единствено съжалявам че е защитил и евреите в България.
Генерал Радев все още не се е доказал като такъв политик. Дано да успее, но само времето ще покаже.
11:02 14.08.2026
9 Туйто
До коментар #5 от "Горката България":Всичко това ВЪПРЕКИ Руското робство! Ако не беше тази огромна спирачка - сбърканата система на "социализма" и българо-съветската дружба, щели сме да постигнем три пъти повече блага и сега щяхме да сме нормална страна!
11:11 14.08.2026
10 Дръндрън
До коментар #5 от "Горката България":През фашисткия соц. границите бяха затворени. Дори за да отидеш до гранична зона ти трябваше разрешение. Ако границите не бяха затворени, половин България да се беше изнесла.
Както и стана след падането на болшевишкия фашизъм !
А сегашният строй и общество са все още постболшевишки. Дори и в Германия не може да се заличи разлиакта между Западната и Източната част.
Японците отдавна забравиха атомните бомбардировки, никакви следи не са останали !
Но в Източна Европа раните от болшевизма все още са гноясали и ще минат още поколения, доакто се изчистят напълно !
Извод - болшевизмът е по-опасен и по-вреден дори от атомното оръжие !
11:26 14.08.2026
11 ккк
11:27 14.08.2026
12 Наистина горката
До коментар #5 от "Горката България":Индустрия, която замърси неспасяемо природната среда и в повечето случаи създаваше такива стоки, каквито само СССР купуваше, за да няма у нас безработица. А Царство България произвежда самолети. Само че след 9-и септември руснаците ни забраняват това!
Селско стопанство ли? Спомни си огромните запустели площи, които завари 1989 г. Повечето ТКЗС-труженички бяха женици в пенсионна възраст и ако не бяха студентските и ученическите бригади, и това мижаво селско стопанство загиваше. Царство България произвежда храни, достатъчни за два и половина пъти по-многочислено население, а по времето на соца внасяме картофи от Германия, зеле от Полша и чесън от Испания.
БАН ли? Мастодонт, който ежегодно гълта луди пари, а файда от него - никаква. Отличниците от елитните гимназии нерядко знаят повече от някои "наши момчета и момичета", уредени на научни длъжности в БАН. Впрочем, БАН не е създадена по врмето на соца, а в края на османския период. Ама кой да ти каже.
Не е нужно да пишем повече.
11:41 14.08.2026
13 Сила
До коментар #6 от "90 % караме":Ама германски марки ....западняци !!!
11:43 14.08.2026
14 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #1 от "Гогата Чаушев":НЕ РУСКО, А СЪВЕТСКО! САМИ СМЕ СИ ВИНОВНИ,ЗАЩО гърция НЯМАШЕ НАШАТА СЪДБА!?!?!
ЗАЩОТО И В ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ СМЕ СРЕЩУ РУСИЯ/СССР, НА СТРАНАТА НА швабите!
МОЛЯ ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА МЕЖДУ РУСНАК, РУСКИ ГРАЖДАНИН ОТ НЯКАКЪВ СИ ПРОИЗХОД И КОМУНИ$Т! МЕЖДУ ЦАРСКА РУСИЯ, СССР И ДНЕШНА РУСИЯ!
РУСКИЯТ НАРОД Е НАЙ-ИЗСТРАДАЛИЯТ ОТ КОМУНИЗМА НАРОД(ИЗБИТИ МИЛИОНИ), ВНЕСЕН ОТ швабите ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ЧР€З €в р€й$ ката р€волюция на л€нин-НАЙ-ГОЛ€МИЯТ ПР€ ДА Т€Л В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ,ЗАБИ НОЖ НА ОТЕЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА!
бoрис-III Е БИЛ СТРАХЛИВ, А баща му -€вро-дж€н да рът ф€р ди нанд НИ ЗАКОПА НА ДВА ПЪТИ!
11:53 14.08.2026