В чантата на Нона Йотова се оказали два мобилни телефона, след като актрисата посетила столичен магазин за дребна покупка. Едва у дома тя забелязала, че освен личния си апарат носи и служебния телефон на продавачката.
Йотова разказа за случката с чувство за вина, но уточни, че е прибрала чуждото устройство без да иска. „Не знам в какво се изразява краят на света, но днес, без да искам, откраднах телефон“, заявила тя.
Разбрала за телефона у дома
След като приключила с пазаруването, актрисата напуснала магазина, без да подозира, че в чантата ѝ има чужда вещ. Когато се прибрала и проверила съдържанието ѝ, видяла двата телефона.
„Видях в чантата си два телефона. Оказа се служебният на продавачката. Отивам да го връщам“, разказала Йотова.
Не е уточнено как точно апаратът е попаднал сред личните ѝ вещи. От думите ѝ става ясно, че тя е възнамерявала веднага да върне телефона на продавачката.
Философски финал на необичайната случка
Нона Йотова, която е актриса и бивша народна представителка, завършила разказа си с фразата: „А вятърът вее и отвява стария свят“.
Така обикновено пазаруване се превърнало в кратко, но необичайно приключение, открито едва след прибирането ѝ у дома. Съпругата на бившия вътрешен министър Богомил Бонев уточнила, че ще върне служебния телефон на неговата притежателка.
Източник: marica.bg
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