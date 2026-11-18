Георги Милчев-Годжи отправи остри критики към Габриела Петрова и приятеля ѝ Радослав заради поведението им в тазгодишния сезон на „Ергенът“. Музикантът е насочил най-суровите си думи към Габи, която е собственичка на зоомагазин.
„За добро или лошо, два пъти гледам серии на „Ергенът““, казва Годжи в изказването, публикувано от HotArena. По думите му поведението на Габи се отличава със злоба, лицемерие, изкуственост и злонамереност. Тези оценки са лично мнение на музиканта, а не установени факти за участничката.
Скандалите между Габи и Радослав
Габи и Радослав са сред участниците, около които в предаването се развиват едни от най-напрегнатите ситуации. Двамата многократно са заявявали, че ще прекратят връзката си, но продължават да демонстрират противоречиви отношения. Радослав е близо 11 години по-млад от Габи.
В епизод, излъчен през последната седмица, Радослав и участникът Педро са влезли в остър конфликт. Двамата са си разменили обиди и заплахи, а останалите участници са се намесили, за да ги разделят.
Спорът е продължил заради огледало, което Радослав преместил от стаята на Педро. След дърпане на вещта Радослав е ударил чаша на Педро и я е счупил. Габи също се е включила в разправията с лични нападки.
Критики и към приятеля на Габи
Годжи е коментирал и поведението на Радослав. Той поставя под съмнение качествата му и твърди, че младежът основно изпълнява идеите на Габи. В изказването си музикантът заявява, че Радослав „нищо не става от него“.
Източник: hotarena.net
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