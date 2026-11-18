Необходими продукти:
За блата:
- яйца - 3 бр.
- захар - 120 г
- ванилова захар - 10 г
- олио - 80 мл
- брашно - 150 г
- бакпулвер - 8 г
- сол - 1 щипка
За ябълковия слой:
- ябълки - 900 г
- захар - 60 г
- лимонов сок - 1 с.л.
- царевично нишесте - 20 г
- вода - 40 мл
- канела - 1 ч.л.
За ваниловия пудинг:
- прясно мляко - 700 мл
- ванилов пудинг на прах - 80 г
- захар - 70 г
- краве масло - 30 г
За ореховата поръска:
- орехи - 120 г
- кафява захар - 50 г
- брашно - 40 г
- краве масло - 40 г
Начин на приготвяне:
Блатът се пече предварително 10-12 минути. Той трябва леко да порозовее, но да остане мек, защото върху него предстои да бъдат разпределени сочните ябълки. За плънката са нужни 900 грама обелени и настъргани ябълки. Те се готвят със захар, лимонов сок и канела в продължение на 7-8 минути. След това се добавя разтворено във вода царевично нишесте, което сгъстява отделения сок.
Ваниловият слой се излива още топъл
Кремът се приготвя от 700 милилитра прясно мляко, 80 грама ванилов пудинг на прах и 70 грама захар. Част от млякото се използва за разбиване на пудинга и захарта, а останалото се загрява до кипване. Сместа се влива при постоянно разбъркване и се вари 3-4 минути. Накрая се добавят 30 грама масло.
Горещият пудинг се разстила върху ябълковия слой. Отгоре се поставя поръска от 120 грама едро нарязани орехи, 50 грама кафява захар, 40 грама брашно и 40 грама студено масло. Съставките се претриват до получаване на едри трохи, които трябва да покрият равномерно крема.
Охлаждането е част от приготвянето
Сладкишът се връща във фурната за още 25-30 минути. Готов е, когато ореховата повърхност стане златиста, а пудинговият слой се стегне по краищата и остане леко подвижен в средата.
След изпичането щруделът се оставя за около час на стайна температура, а след това престоява още 2 часа в хладилник. Това време е необходимо, за да се стабилизират пластовете и парчетата да се режат чисто. Десертът се съхранява покрит в хладилник до 3 дни.
Общото време за приготвяне и печене е около 90 минути, а с охлаждането достига 180 минути. Една порция е приблизително 424 килокалории, с 6,7 грама протеин, 59,3 грама въглехидрати, 19,3 грама мазнини и 3,2 грама фибри.
Източник: recepti.gotvach.bg
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