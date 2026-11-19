Необходими продукти:
- дюли - 3 бр. (около 900 г)
- орехови ядки - 100 г
- мед - 90 г
- крема сирене - 120 г
- краве масло - 30 г
- канела - 1/2 ч.л.
- вода - 120 мл
Начин на приготвяне:
Плодовете се измиват добре, разрязват се надлъжно и семенната част се отстранява, без половинките да се пробиват до дъното. Подреждат се в тава с разрязаната страна нагоре. Във всяка вдлъбнатина се поставят масло, част от меда и канела, а водата се налива на дъното на съда.
Тавата се покрива плътно с алуминиево фолио и се поставя в предварително загрята на 190 градуса фурна без вентилатор. Първият етап продължава 40 минути.
Орехите се добавят в края
След това фолиото се отстранява, а дюлите се поливат със сиропа от тавата. Едро нарязаните орехи се смесват с останалия мед и се разпределят върху плодовете.
Печенето продължава без фолио още 15-20 минути. Дюлите са готови, когато ножът влиза лесно в най-дебелата част, а повърхността им придобие наситен златист цвят.
Крема сиренето се слага преди сервиране
След изваждането от фурната плодовете се оставят за пет минути. Върху всяка половинка се поставя по лъжица крема сирене, след което десертът се поднася топъл и полят със сиропа от тавата.
Ако останат печени дюли, те могат да се съхраняват без крема сиренето до три дни в затворен съд в хладилник. Преди сервиране се затоплят леко, а сиренето се добавя непосредствено накрая.
Източник: recepti.gotvach.bg
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