От крепостен селянин до създател на една от най-известните марки водка в света – историята на Пьотр Смирнов е разказ за предприемачески талант, огромно богатство, революция и семейство, което губи почти всичко, но успява да запази името си.

Малцина от хората, които поръчват водка Smirnoff в баровете по света, се замислят кой всъщност стои зад прочутото име. Още по-малко знаят, че историята на марката започва в царска Русия, а нейният основател Пьотр Арсениевич Смирнов е човек, който успява да се издигне от най-ниските обществени слоеве до един от най-богатите производители на алкохол в Руската империя.

Днес Smirnoff е световноизвестна марка, свързвана преди всичко с коктейли, но корените ѝ водят към Москва от XIX век, когато водката е не просто национална напитка, а огромен бизнес, от който държавата печели значителни приходи.

От крепостен селянин до водка за царя

Пьотр Смирнов е роден през 1831 г. в семейство на крепостни селяни в Русия. Още като млад се включва в търговията с алкохол, а през 1864 г. създава собствено предприятие за производство на водка в Москва.

За разлика от много свои конкуренти Смирнов разбира, че успехът не зависи единствено от количеството произведен алкохол. Той залага на качеството, пречистването и постоянството на вкуса. Използването на филтрация с дървени въглища се превръща във важна част от производствения процес и репутацията на неговата водка.

Но истинският талант на предприемача се проявява в рекламата. Във време, когато съвременният маркетинг все още не съществува, Смирнов инвестира в популяризирането на продуктите си, изгражда разпознаваема търговска марка и умело използва репутацията на предприятието си.

Успехът е впечатляващ. През 1886 г. компанията получава правото да доставя алкохол за руския императорски двор. Това е едно от най-престижните признания за производител в царска Русия и превръща името Смирнов в символ на качество и обществено положение.

В края на XIX век предприятието вече е сред големите производители на спиртни напитки в страната. Пьотр Смирнов умира през 1898 г., оставяйки на наследниците си процъфтяващ бизнес.

Революцията, която отнема семейната империя

След смъртта на основателя управлението на семейния бизнес преминава през няколко промени. Един от синовете му, Владимир Смирнов, впоследствие се оказва ключовата фигура за оцеляването на марката извън Русия.

Болшевишката революция през 1917 г. преобръща съдбата на фамилията. Предприятието е национализирано, а наследниците губят контрола върху бизнеса, изграждан с десетилетия.

Владимир напуска Русия и се установява първоначално в Константинопол, днешен Истанбул. По-късно се опитва да възстанови производството в Полша и Франция. Именно в чужбина фамилното име започва да се изписва като Smirnoff – вариант, който звучи по-разпознаваемо за западните потребители.

Но животът в емиграция се оказва труден. Семейството вече не разполага с финансовите възможности и пазарите, които са превърнали водката в успешен бизнес в Русия.

Как руската водка става американска легенда

През 1933 г. Владимир Смирнов сключва споразумение с Рудолф Кунет, руски емигрант в САЩ, който получава права върху марката и производството ѝ в Северна Америка.

По това време американците предпочитат уиски, джин и ром, а водката е сравнително непозната напитка. Първоначалните продажби не оправдават очакванията.

Решаващият обрат настъпва в края на 30-те години, когато правата върху американския бизнес преминават към компанията Heublein. Нейният ръководител Джон Мартин вижда възможност да превърне непознатия руски алкохол в модерна американска напитка.

Една от най-успешните рекламни идеи е водката да бъде представяна като „бяло уиски“ – напитка без характерния цвят и силен аромат на традиционното уиски.

Истинският пробив обаче идва с коктейлите.

През 40-те години популярност започва да набира Moscow Mule – комбинация от водка, джинджифилова бира и сок от лайм, която традиционно се сервира в медна чаша. Коктейлът помага на Smirnoff да достигне до нова публика и постепенно променя отношението на американците към водката.

В следващите десетилетия напитката се превръща в неизменна част от баровата култура, а марката придобива международна известност.

Семейната битка за името Смирнов

Историята има и по-малко известна страна. Десетилетия след революцията наследници на Пьотр Смирнов оспорват правата върху фамилната марка.

През 1996 г. потомци на основателя завеждат дело в САЩ, като твърдят, че прехвърлянето на правата върху Smirnoff не е било законно, тъй като Владимир не е притежавал еднолично семейния бизнес.

Съдебният спор разкрива сложната история на наследяването, собствеността и сделките, сключвани след революцията. През 2001 г. американски апелативен съд потвърждава решение в полза на ответниците, без да признава претенциите на наследниците върху американската марка.

Документите по този спор днес са част от специална архивна колекция на Харвардския университет.

Руска ли е всъщност водката Smirnoff?

Отговорът е едновременно да и не.

По произход марката е руска, защото носи името на московски предприемач от XIX век. Съвременната Smirnoff обаче се развива като международна марка, чийто най-голям търговски успех е постигнат в Съединените щати.

Днес тя е собственост на британската компания Diageo, която притежава и други световноизвестни марки спиртни напитки.

Така името на човек, роден в семейство на крепостни селяни, се превръща в една от най-разпознаваемите търговски марки в света.

Парадоксът е, че Пьотр Смирнов никога не е посещавал Америка и не е могъл да си представи, че десетилетия след смъртта му неговата фамилия ще бъде позната в барове от Ню Йорк до Токио.

Историята на Smirnoff е не само разказ за водка. Тя е история за социален възход, изгубено семейно богатство, политически катаклизми и силата на едно име, което успява да надживее дори държавата, в която е създадено.