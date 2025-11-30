Синът на президента на САЩ, Ерик, възроди водка Trump, въпреки алкохолизма на покойния си чичо СНИМКА

Ерик Тръмп, синът на американския президент, възроди марката водка Trump. Бутилка от 0,7 литра ще струва на клиентите 47,45 долара, което е приблизително два пъти по-висока цена от средната цена на водката в САЩ.

Тази цена е препратка към президентските мандати на Доналд Тръмп (той стана 45-ият и 47-ият президент на Съединените щати). Първите 4 745 бутилки ще бъдат пуснати в юбилейна опаковка, известна като специално издание, и ще струват на клиентите 75 долара за същите 0,7 литра.





Доналд Тръмп вече пусна собствена марка водка през 2005 година.



Производството обаче беше прекратено през 2011 г., след като продуктът се провали на пазара. Това се дължи отчасти на непосилните разходи за производство (скъпо стъкло на бутилките и етикети със златни листа), а също и на установения имидж на Доналд Тръмп сред американската общественост, който никога не би пил тази водка самият и не би я препоръчал на други.



Американският президент винаги се е изказвал против цигарите, алкохола и наркотиците.

По-големият му брат, Фред, беше алкохолик и почина на 42 години. Доналд Тръмп публично обвини алкохола за ранната смърт на брат си.