Новини
Любопитно »
Синът на президента на САЩ, Ерик, възроди водка Trump, въпреки алкохолизма на покойния си чичо СНИМКА

Синът на президента на САЩ, Ерик, възроди водка Trump, въпреки алкохолизма на покойния си чичо СНИМКА

30 Ноември, 2025 19:45, обновена 30 Ноември, 2025 19:58 707 6

  • водка-
  • тръмп-
  • алкохол-
  • марка

Братът на американския президент, Фред, умира на 42 години

Синът на президента на САЩ, Ерик, възроди водка Trump, въпреки алкохолизма на покойния си чичо СНИМКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ерик Тръмп, синът на американския президент, възроди марката водка Trump. Бутилка от 0,7 литра ще струва на клиентите 47,45 долара, което е приблизително два пъти по-висока цена от средната цена на водката в САЩ.

Тази цена е препратка към президентските мандати на Доналд Тръмп (той стана 45-ият и 47-ият президент на Съединените щати). Първите 4 745 бутилки ще бъдат пуснати в юбилейна опаковка, известна като специално издание, и ще струват на клиентите 75 долара за същите 0,7 литра.

Синът на президента на САЩ, Ерик, възроди водка Trump, въпреки алкохолизма на покойния си чичо СНИМКА



Доналд Тръмп вече пусна собствена марка водка през 2005 година.

Производството обаче беше прекратено през 2011 г., след като продуктът се провали на пазара. Това се дължи отчасти на непосилните разходи за производство (скъпо стъкло на бутилките и етикети със златни листа), а също и на установения имидж на Доналд Тръмп сред американската общественост, който никога не би пил тази водка самият и не би я препоръчал на други.

Американският президент винаги се е изказвал против цигарите, алкохола и наркотиците.

По-големият му брат, Фред, беше алкохолик и почина на 42 години. Доналд Тръмп публично обвини алкохола за ранната смърт на брат си.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Пия водка само в краен случай ! Уиски , коняк и ракия предпочитам !

    19:59 30.11.2025

  • 2 Николова , София

    2 0 Отговор
    Е тъкмо от тиква - лъжец ще пие ..мафиота .тиквата ни разказа преди месеци приказки за лека нощ ..че бил приятел с Тръмп...хи хи ..мешник
    ..

    20:00 30.11.2025

  • 3 Американец

    0 4 Отговор
    Путлер да си прибере марионетката заедно с водката

    20:00 30.11.2025

  • 4 Боко

    3 1 Отговор
    му се натресе най - нахално като беше за кратко в България да му предлага бизнес у нас , но той му отговори , че няма желание и интерес и Мутрьо си подви опашката .

    20:04 30.11.2025

  • 5 алкохолик

    2 0 Отговор
    Пиеш водка Тръмп , и ставаш труп.

    20:08 30.11.2025

  • 6 вен серемос

    2 0 Отговор
    Ха,ха,ха, аз отдавна пиша за алкохолиците американци:артисти, артистки, чиновници, юристи, лекари и най-паче наркомани.Истината винаги излиза на яве! Под Небето няма скрито!!Всичко се вижда.

    20:12 30.11.2025