„Human“ или "човешко" е думата на годината на Cambridge Dictionary. Изборът е свързан с бързото развитие на изкуствения интелект и с все по-честата необходимост да се уточнява кое е създадено или извършено от човек.

Думата се определя като „притежаващ качествата, недостатъците и чувствата на хората, за разлика от богове, животни или машини“. Главният редактор на Cambridge Dictionary Колин Макинтош обяснява, че технологичната промяна е върнала „човешко“ в центъра на разговорите за творчество, мислене и идентичност. Развитието на изкуствения интелект означава, че сега е необходимо изрично да казваме „човешки“ за неща, които някога можеха да бъдат извършвани само от хора, казва той.

"Човешко" се употребява все по-често

Проучването на Макинтош показва, че употребата на „човешко“ е нараснала четири пъти спрямо 1900 г.

„Човешко“ навлиза в средноанглийския език през XIV век от френски език. Уилям Шекспир също я използва, но след това думата дълго време остава сравнително ограничена в употребата си.

Новата технологична среда води и до разпространението на сложни изрази като „human-made“ (създадено от човек) и „human-driven“ (управлявано от човек). Те служат за разграничаване на човешките произведения, качества и умения от резултатите, генерирани или управлявани от изкуствен интелект.

Сред примерите за актуалната употреба на думата е позицията на актрисата Скарлет Йохансон, която говори за „посегателство срещу човешкото творчество“. Актьорът Матю Макконъхи пък защитава гласа и образа си от неразрешено дигитално възпроизвеждане.

Темата за границата между човешкото и машинното присъства и в изказване на съоснователя на „Майкрософт“ Бил Гейтс. Мярката за успеха на изкуствения интелект трябва да бъде доколко той подобрява живота на хората, заявява той.

Макинтош посочва, че опасенията какво могат да загубят хората, ако възлагат мисленето си на изкуствения интелект, са променили отношението към технологията. Дебатът вече засяга както водещи математици, така и учители на малки деца, а езикът отразява тази промяна чрез все по-ясното противопоставяне между „човешкото“ и машинното.