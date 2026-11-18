Христо Шопов е окончателно оправдан по делото за закана за убийство. Софийският градски съд е потвърдил оправдателната присъда на Софийския районен съд, с което решението става окончателно.

Прокуратурата е протестирала първоинстанционното решение и е поискала актьорът да бъде осъден. Градските магистрати обаче са приели, че обвинението не е доказано с необходимата категоричност.

Случаят започва след скандал между сина на Наум Шопов и съседката му Патриша Тийвс в нощта срещу 24 февруари 2024 г. в столичния квартал „Малинова долина“. Поводът е бил спор за паркиране и счупена чистачка на автомобил.

Според обвинението актьорът е насочил пистолет към жената и я е заплашил, че ще я застреля. След това е последвал физически сблъсък и нова твърдяна закана за убийство. Христо Шопов е бил задържан, а по-късно освободен с мярка за неотклонение „подписка“.

В хода на делото е установено, че Тийвс е записала част от конфликта с мобилния си телефон. Съдът е приел, че записът съдържа отделни фрагменти, от които не може категорично да се възстанови целият разговор.

Експертизите също не са потвърдили всички твърдения на чужденката. Магистратите са приели, че Христо Шопов е държал незареден пистолет, но не са намерили достатъчно доказателства, че е отправил смъртните заплахи.

Софийският районен съд е оправдал актьора през март 2026 г. В мотивите са посочени противоречия в показанията на Тийвс, които не са подкрепени от записите и медицинската експертиза.

С решението си Софийският градски съд оставя в сила оправдателната присъда. По повдигнатото обвинение няма следваща съдебна инстанция.