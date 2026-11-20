Саманта Маркъл се появи във федералния съд в Тампа, Флорида, за да подкрепи баща си Томас Маркъл по време на заседанието, на което беше разгледана психическата му годност да участва в процеса срещу него. Тя пристигна в инвалидна количка, придружена от партньора си Марк Филипс, но не направи изявление пред журналистите.

Филипс каза, че двамата са „не много зле“ и определи деня като „поредния ден в рая“. Кадри от появата им пред съда бяха публикувани от Page Six.

На заседанието съдия Линдзи Грифин прие заключението на съдебен психиатър, че Томас Маркъл разбира естеството на обвинението срещу него и може да съдейства на защитата си. Нито прокуратурата, нито адвокатите му оспориха оценката, съобщи Асошиейтед прес.

Томас Маркъл беше арестуван на 6 ноември във Флорида по федерално обвинение за притежание на материали със сексуално насилие над деца. След освобождаването му съдът го постави под домашен арест и му наложи електронно проследяване.

Няколко дни по-късно прокуратурата заяви, че той е премахнал електронната гривна. Съдия Грифин отмени освобождаването му и нареди да остане под стража без право на гаранция. Според Асошиейтед прес делото е във федерален съд във Флорида, но впоследствие се очаква да бъде прехвърлено в Калифорния.

Следващото заседание е насрочено за 1 декември, освен ако преди това не бъде внесен обвинителен акт. Решението за психическата му годност не представлява произнасяне по това дали той е извършил престъплението, в което е обвинен.

Саманта защити баща си

Саманта Маркъл последователно отхвърля обвиненията срещу баща си. В изявление, цитирано от Page Six, тя заяви, че „няма никакви основания за тези отвратителни обвинения“ и нарече брат си Томас Маркъл-младши „отвратителен“, защото ги е отправил.

Тя също обвини брат си, че е използвал баща им като източник на пари и че е измислил твърденията, след като Томас Маркъл е спрял да му дава средства. Томас Маркъл-младши не е представен в материала с отговор на тези обвинения.

Паралелно с делото във Флорида полицията в Себу разследва отделен случай, свързан с предполагаемо откриване на изображения със сексуално насилие над деца. По него са съобщени две обвинения, свързани с разпространение или търговия с подобни материали, както и едно обвинение за притежание. И по този случай няма съдебно решение, което да установява вина.

Другата дъщеря на Томас Маркъл - Меган Маркъл, заяви, че е „дълбоко разстроена“ от разследването и посочи, че подобни твърдения, споделени с нея в писмо, са допринесли за отчуждението между тях.