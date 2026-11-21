Никита Хенд е била на 29 години, когато отива на коледно парти с колегите си от фризьорски салон в Дъблин. Тя е имала малка дъщеря, дългогодишен партньор и живот, който описва като обикновен и щастлив. „Бях жизнерадостна и общителна. Обичах да излизам, обичах модата и се чувствах добре в тялото си“, разказва Хенд.

Почти осем години по-късно тя описва онази нощ в мемоарната си книга „Не съм идеалната жертва“. В нея Хенд твърди, че след края на вечерта е била сексуално нападната от Конър Макгрегър в хотел в Дъблин. Според разказа ѝ тя е била тежко наранена и дезориентирана, когато се е върнала у дома повече от едно денонощие по-късно.

От мълчанието до съдебната зала

Хенд първоначално не е посочила името на мъжа, когото обвинява. Тя казва, че е изпитвала страх, че няма да ѝ повярват, защото е употребила алкохол и кокаин и сама е потърсила Макгрегър в социалните мрежи. „Не помня точно какво гласеше съобщението ми“, признава тя, като допълва, че е искала да разбере дали има къде да продължи вечерта.

През януари 2019 г. Хенд е дала показания пред полицията. През 2020 г. Директорът на прокуратурата в Ирландия е отказал наказателно преследване, като е посочил недостатъчни доказателства. Макгрегър е отрекъл обвиненията и е заявил, че сексуалният контакт е бил по взаимно съгласие.

След отказа за наказателно дело Хенд е завела граждански иск. През ноември 2024 г. жури от Висшия съд в Дъблин е признало Макгрегър за граждански отговорен за изнасилването ѝ и е присъдило близо 250 000 евро обезщетение. По-късно той е задължен да поеме и съдебните разноски, оценени на около 1,5 милиона евро.

Краят на съдебната битка

Апелативният съд отхвърли жалбата на Макгрегър през юли 2025 г. Съдът отхвърли и опита му да представи нови доказателства, свързани с твърдения за конфликт между Хенд и тогавашния ѝ партньор. През декември 2025 г. Върховният съд отказа да допусне ново обжалване, с което съдебната процедура приключи.

Хенд казва, че процесът е продължил седем години и е оставил трайни последици върху живота ѝ. Решението да разкаже всичко в книга е било свързано и с делото срещу британския комик Ръсел Бранд, който през ноември 2026 г. беше осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и три сексуални посегателства. „Целият процес срещу Бранд ме върна назад“, казва Хенд.

„Не съм идеалната жертва“ е написана с участието на Катрин Роджърс и излезе през септември 2026 г. Хенд заявява, че иска книгата да помогне на други жертви на сексуално насилие да говорят и да не се отказват от търсенето на справедливост.

Източници: dailymail.com, rte.ie