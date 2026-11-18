Нанси Карабойчева отрече да е имала предварителна уговорка с Георги и Валентин Братоеви преди участието си във втория сезон на „Трейтърс: Игра на предатели“. Тя заяви, че не е обсъждала стратегия с никого преди началото на снимките и определи твърденията за предварителна коалиция като спекулации.

„С абсолютно никого не съм говорила преди предаването“, заяви Нанси в специално видео, което записа, за да разсея подозренията на зрителите. По думите ѝ спекулациите са започнали от предположения на Неделчо Богданов, който също участваше във формата. Тя подчерта, че изрази като „предполагам“ и „допускам“ не доказват наличието на предварителна договорка.

Нанси уточни, че се познава с братята Братоеви от около 15 години. Тя обаче отрече тримата да са имали близки отношения извън предаването.

„Уважаваме се, но не сме приятели. Никога не сме се събирали, не сме вечеряли заедно, не сме си ходили на празници“, заяви носителката на титлата Мис България.

Според нея контактите им са били основно покрай спортни събития и турнири, след които понякога са излизали в по-голяма компания. Нанси Карабойчева обаче допусна, че отношенията им може да се променят след края на риалити формата.

Съмненията за отношенията между Нанси и братята Братоеви се появиха на фона на ранното отпадане на Неделчо Богданов. Той беше първият отстранен участник във втория сезон, а Нанси е сред първите трима обявени Предатели заедно с Милен Керемедчиев и Крис Макаров.

В края на видеото си Нанси призова зрителите да критикуват решенията на участниците в самата игра, но да не представят недоказани твърдения като факти.