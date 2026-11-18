Кастингът за новия филм за Джеймс Бонд вече привлича интерес от няколко големи имена, макар че нито една от обсъжданите роли не е потвърдена официално. Брад Пит и Флорънс Пю заявиха желание да се присъединят към продукцията с Робърт Патинсън в ролята на агент 007.
Пю дори е отправила лично предложение към режисьора Дени Вилньов. Актрисата разказа, че му е изпратила съобщение след новината за избора на Патинсън: „Поздравления за новия ти Бонд. Добър улов. Има ли злодеи с ръст 1,63 м, жени?“ Така Флорънс Пю ясно се разграничи от ролята на Бонд момиче.
Брад Пит е бил попитан дали би участвал в новия филм и е отговорил положително. Актьорът също е посочил, че би приел роля на злодей, като е припомнил изпълнението на Хавиер Бардем в „007: Координати Скайфол“.
Интересът на Пит и Пю идва непосредствено след избора на Робърт Патинсън за новия Джеймс Бонд.
Междувременно Сидни Суини е сред имената, които се споменават за партньорка на новия агент 007. Бившето Бонд момиче Трина Паркс посочи именно Суини като най-подходящ избор за партньорка на Патинсън.
„Сидни би се справила чудесно. Тя е талантлива актриса и има стил и присъствие, които подхождат на тази поредица“, заяви Паркс.
Трина Паркс изигра Тъмпър във филма „Диамантите са вечни“ от 1971 г., където Джеймс Бонд беше изпълнен от Шон Конъри. Тя е запомнена и като първата чернокожа актриса, изиграла Бонд момиче.
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