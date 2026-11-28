Сидни Суини влезе в образа на Емили от „Булката труп“ за новата празнична кампания на собствената си марка за бельо Syrn. Актрисата позира с яркочервен дантелен комплект, булчински воал и грим с мрачен, призрачен ефект.
Червената визия е част от колекцията Romantic. Тя включва дантелен сутиен за 89 долара, съответстващо бельо за 29 долара, колан за жартиери за 49 долара и чорапи до бедрата с жартиери за 29 долара. Всички елементи са акцентирани с панделки.
В друга снимка Суини се отказва от булчинския воал, но запазва готическия грим. Този път тя носи изцяло черен дантелен комплект, кожени обувки и ръкавици, а допълнението са латексови ръкавици до лактите. Визията препраща към „Кошмарът преди Коледа“.
Четири празнични филмови образа
Публикацията на Суини включва и кадри зад кулисите. На една от снимките тя е пред огледало с краткия надпис „Палава или послушна…“. Page Six отбелязва, че празничната линия на Syrn използва мотиви и от „Сам вкъщи“, „Гринч“ и „Бяла Коледа“.
Кампанията беше загатната още през октомври с видео, което представи четири тематични направления на празничната колекция. В първите материали Суини пресъздаде сцени, свързани с Кевин Маккалистър от „Сам вкъщи“, а останалите визии развиха образи от други популярни празнични филми. Така новият комплект, вдъхновен от „Булката труп“, е част от по-голяма рекламна концепция.
Според Maxim кампанията е изградена около отделни тематични линии, представяни поетапно. Сред тях са по-удобни домашни модели, по-романтични дантелени комплекти и визии, свързани с празничните филмови препратки. Суини е лице на марката, но и участва пряко в създаването на образите за рекламите.
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