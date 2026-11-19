Петима герои с необичайна мисия поемат към големия екран с „Коледни агенти“ – новия български семеен филм на Българската национална телевизия и „Крю Кастинг“. Продукцията тръгва по кината в цялата страна на 20 ноември, месец преди Коледа.

Филмът разказва за Мия, Андрей, София, Макс и Ева, които трябва да се превърнат в коледни агенти и да спасят празничната магия от мистериозен злодей. Историята започва с тайна мисия и отвежда героите през приключения, изпитания и неочаквани обрати.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Предпремиера събра екипа и актьорите

Предпремиерната прожекция събра създателите на филма, актьорите, партньори и гости. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова заяви, че „детските филми са голямата любов на БНТ“, като определи продукцията като разширяване на филмопроизводството на обществената телевизия.

Миладин Гергов, директор на Дирекция „ТВФ Студиа – Екран“ в БНТ, посочи, че филмът е създаден за семейната публика и е част от стремежа на телевизията да поддържа жанрово многообразие във филмопроизводството си.

„Този филм е една сбъдната мечта“, каза продуцентът на „Крю Кастинг“ Силвия Васева. След прожекцията тя връчи на петимата главни герои специални плакети със звезди на славата.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Филмът ще бъде показан и в Испания

По време на събитието Васева съобщи, че „Коледни агенти“ ще бъде прожектиран и в киносалони в шест града в Испания. Това ще бъде първото международно представяне на семейната продукция извън България.

Режисьор на филма е Тодор Чапкънов, оператор – Христо Генков, сценарист – Николина Любенова, а музиката е написана от Георги Стрезов. Продукцията е копродукция на БНТ и „Крю Кастинг“ и е реализирана с подкрепата на Националния филмов център.

В ролите на петимата коледни агенти са Ана-Мария Андреева като Мия, Стефан Мангелов като Андрей, Ирен Димитрова като София, Томас Морис като Макс и София Камбурова като Ева. В актьорския състав участват още Лидия Михова, Иван Тодоров, Атанас Чапкънов, Димитър Кацарски, Николай Папазян, Ярослава Павлова и Ненчо Балабанов.

„Коледни агенти“ излиза по кината на 20 ноември 2026 г. Ефирната премиера на филма се очаква по БНТ 1.

Източници: bntnews.bg