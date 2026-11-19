Мария, позната като Мара Отварачката, разкритикува първия голям самостоятелен концерт на Емануела. Певицата публикува откъс от спектакъла и добави коментара: „Този концерт беше по-зле и от на Азис“.
Емануела подготвяше и рекламираше шоуто в продължение на месеци. След концерта в социалните мрежи се появиха различни реакции, включително твърдения на зрители, че част от изпълненията са били на плейбек. Това са коментари на публика и няма независимо потвърждение за тях.
Зрители сравняват сценичните решения
Част от коментиращите направиха сравнения между сцената на Емануела и спектакъла на Галена. Особено внимание привлече моментът, в който изпълнителката се издига над сцената. Приликите в отделни сценични решения обаче сами по себе си не доказват копиране.
Сред обсъжданите моменти е и изпълнението на „Нищо не знаеш“ - дует на Емануела с Крум. Певецът не се появи на сцената, което породи предположения за напрежение между двамата. За конфликт няма потвърждение, а официална причина за отсъствието му не е посочена.
Критики след мащабното шоу
Концертът е включвал многобройни сценични тоалети, хореография и специални ефекти. Част от зрителите обаче са преценили, че крайният резултат не е оправдал предварителните очаквания.
Публичната критика на Мария се превърна в един от най-обсъжданите моменти след спектакъла. Към момента няма посочен отговор от Емануела.
Източник: marica.bg
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