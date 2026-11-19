Третото дете на Ан Хатауей е момиче, разкри дизайнерката на костюмите за „Дяволът носи Прада 2“ Моли Роджърс. Тя публикува в Instagram Story поздравление към актрисата, с което съобщи пола на новороденото.
„Поздравления за гордата майка @annehathaway и новото попълнение в семейството ѝ… момиченце!“, написа Роджърс. Към текста е добавена снимка на плюшено мече с пачуърк рокля и шапка.
Самата Ан Хатауей пазеше в тайна пола на бебето и всички подробности около детето по време на интервютата си през бременността.
Новината за раждането стана публична, след като 44-годишната актриса беше снимана на разходка в Ню Йорк с бебе, прикрепено към гърдите ѝ. Детето не се виждало, но от кафявата кошница се подавала бордо шапка с розов помпон.
Хатауей и 45-годишният Адам Шулман вече са родители на двама синове – Джонатан, роден през 2016 г., и Джак, роден през 2019 г. Двамата са женени от 2012 г.
Актрисата обяви третата си бременност през юни с видео в Инстаграм, на което показва корема си. „x Baby, I’m yours x“, написа тя тогава. През август Ан Хатауей беше попитана на публично събитие дали очаква момче или момиче. Тя посочи корема си и отговори: „О, бъдете търпеливи.“ След като публиката я аплодира, актрисата добави, че благодари за подкрепата и че се чувства неловко, когато отказва да даде отговор.
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