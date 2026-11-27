Гордън Рамзи вече е дядо. Дъщеря му Холи Рамзи-Пийти и съпругът ѝ Адам Пийти посрещнаха първото си дете – момиченце, което носи името Дафни Джун Рамзи-Пийти.

Холи обяви новината в Instagram. В публикацията си тя посочи, че бебето е родено на 25 ноември. Така очакваното за декември раждане е настъпило по-рано от първоначалните прогнози.

Гордън Рамзи реагира на съобщението с поздравление към дъщеря си и зет си: „Добре дошла, госпожице Дафни. Поздравления, Адам и Холи.“ Телевизионният готвач заяви по-рано, че иска внучката му да го нарича „Папа Джи“ и благодари на младите родители за ранния коледен подарък.

Холи Рамзи и олимпийският плувец Адам Пийти сключиха брак на 27 декември 2025 г. в абатството Бат в Англия. Гордън Рамзи придружи дъщеря си до олтара, а на церемонията присъстваха представители на британския шоубизнес и спорта.

Двойката обяви бременността през юни 2026 г., като тогава се очакваше детето да се роди през декември. За предстоящото си роля на дядо Гордън Рамзи заговори публично и на 18 ноември, по време на церемонията по откриването на звездата му на Алеята на славата в Холивуд.

Първо внуче за семейство Рамзи

За Гордън и Тана Рамзи това е първо внуче. Двамата са женени от 1996 г. и имат шест деца – Меган, близнаците Холи и Джак, Матилда, Оскар и Джеси.

Раждането на Дафни Джун превръща 2026 г. в особено важна година за семейството. Само дни преди появата ѝ Гордън Рамзи получи звезда на Алеята на славата, а сега посреща и новата си роля в семейството – тази на дядо.