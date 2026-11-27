Стефан Попов – Чефо навърши 33 години и използва рождения си ден, за да направи лична равносметка за изминалата година. Актьорът, влогър и водещ на подкаста „1 на 1“ описа тежък период, в който е претърпял две операции, загубил е дядо си и е поел нови семейни и финансови отговорности.

„В последната година ми се наложи да порасна“, написа Чефо. Той посочи, че все още не се е възстановил напълно от операциите, а смъртта на дядо му е била особено тежка, тъй като го определя като човек, който го е формирал заедно с родителите му.

С Ванеса очакват първото си дете

Сред големите промени в живота му е и бременността на жената до него Ванеса. Двамата се запознаха в риалити формата „Диви и красиви“, където връзката им продължи и след края на предаването. През септември те обявиха публично, че ще стават родители. По-късно беше съобщено, че очакват момче, а раждането е планирано за февруари 2027 г.

Чефо разказа и за промените в ежедневието си. Той е купил по-голям апартамент с кредит, виждал е все по-рядко приятелите си и е усещал как нарастват отговорностите му. „Все повече бит и все повече изпитания за идеализма ми“, написа актьорът в своята равносметка.

Най-силните му думи са посветени на Ванеса. „Тя е до мен в най-тъмното. Понася най-големите ми странности. Изтърпява най-големите ми демони“, заявява Чефо.

Той определя партньорката си като единствения незаменим човек в живота си и признава, че благодарността и обичта са твърде слаби думи за това, което изпитва към нея. Новината за бременността им беше обявена с кадри от положителен тест и ехограф, а Чефо нарече очакваното дете „ново попълнение в отбора“.

В края на посланието си той благодари на хората, които го подкрепят, и подчерта, че най-важни остават близките, а не лайковете, вещите и успехите.