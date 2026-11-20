Когато се появява на бял свят, Фиона е толкова малка, че едва се задържа на краката си. Родена е на 24 януари 2017 г. в зоопарка в Синсинати, шест седмици преди термина, и тежи само 29 паунда – около 13,2 килограма. За хипопотам това е изключително ниско тегло, а първите дни от живота ѝ са белязани от постоянни грижи.

Фиона не може да стои достатъчно дълго, за да суче от майка си Биби. Затова служители на зоопарка създават денонощен екип, който започват да наричат „Екип Фиона“. Към него се присъединяват и медицински сестри от Детската болница в Синсинати – специалисти в грижите за малки и уязвими пациенти.

Първоначално това е история, следена от служителите и посетителите на зоопарка. Скоро обаче снимките и видеоклиповете от възстановяването на малкия хипопотам започват да се разпространяват по целия свят. Хаштагът #TeamFiona се превръща в общност от хора, които следят всяка нейна стъпка – от първите опити за ходене до моментите, в които започва да се храни и да плува.

От болничната грижа до световната популярност

Видеата превръщат Фиона в интернет знаменитост. Едно от тях показва как гледачите ѝ четат писма от почитатели, а друго – как тя заспива под душа. Публикациите, които първоначално са спорадични, постепенно стават ежедневни, защото интересът към животното расте.

Когато здравето ѝ се подобрява, екипът започва постепенно да я извежда от зоната за грижи. Първите срещи с посетители се провеждат след работно време, за да свикне с лицата, шума и камерите. „Започнахме много бавно след края на работния ден, за да свикне с лицата, хората и камерите“, разказва пред CNN гледачката от екипа на Африка Джена Уингейт.

По-късно кратките и непланирани появи на Фиона в басейна се превръщат в събитие. Хора пътуват до Синсинати от Австралия, Германия, Бразилия и Япония само за да я видят. Около нея се появяват тениски, магнити и карти за игра, а местна пивоварна създава специална бира „Team Fiona“, чиято първа партида се разпродава за минути.

Последната глава

Фиона умира на 19 ноември 2026 г. на деветгодишна възраст, след като поглъща плетена шапка, попаднала случайно в местообитанието ѝ. Екипът на зоопарка полага денонощни грижи, но опитите предметът да бъде изведен от организма ѝ не успяват.

„Не очаквахме този изход. Тя се бори, докато вече не можеше“, казва директорът на зоопарка Дейв Дженайк. Председателят на борда Тейн Мейнард я определя като „дар“ и казва, че никога не е познавал животно, обичано от толкова много хора.

Фиона остава запомнена не само като интернет звезда. Историята ѝ показа как денонощните грижи на хора от зоопарка и болницата могат да дадат шанс на животно, родено с почти невъзможен старт. От 29 паунда при раждането до символ на Синсинати – нейният живот започва като медицинско чудо и завършва като общ спомен за милиони хора.

Източници: cnn.com, wtvr.com, apnews.com