Фиона, деветгодишният хипопотам, превърнал се в световна знаменитост след преждевременното си раждане, е починала след поглъщането на плетена шапка в зоопарка в Синсинати. Животното е умряло в четвъртък, близо две седмици след като чуждото тяло е попаднало в храносмилателния му тракт.

Посмъртното изследване е показало, че шапката е заседнала в средата на тънкото черво. По думите на директора на зоопарка Дейв Дженайк тя се е намирала на около 25 фута след стомаха и на приблизително 50 фута от края на червата. Заради анатомията на хипопотамите и прикрепването на червата към коремната стена специалистите не са имали безопасен достъп до мястото.

Опитите да бъде спасена

„Отворената операция щеше да бъде смъртна присъда за нея“, заяви Дженайк.

Шапката е попаднала в заграждението около 11 дни преди смъртта на Фиона. Посетител я е хвърлил във въздуха, след което вентилатор я е подхванал и я е тласнал през малък отвор над прозорците за наблюдение. Говорителката на зоопарка Мишел Кърли определи случилото се като пълен инцидент.

Ветеринарният екип е полагал денонощни грижи за животното. Фиона е била хидратирана, получавала е лакомства и е била наблюдавана постоянно. Специалистите дори са взели вибрационна платформа от конеферма и са я насърчавали да стои върху нея по няколко пъти на ден с надеждата движението да помогне на шапката да премине през храносмилателния тракт.

Фиона е била упоявана два пъти за прегледи. Ултразвуково изследване е показало нагъване на червата, което е сочело, че тя продължава да се опитва да преодолее запушването. При колоноскопия с деветфутов апарат обаче шапката не е била открита. Тя не се е виждала и при други изследвания.

Хипопотамът, който оцеля срещу шансовете

Фиона е родена шест седмици преждевременно през януари 2017 г. и е тежала 29 паунда. По това време теглото ѝ е било под най-ниската регистрирана стойност за новороден хипопотам от нейния вид.

Тя не е могла да суче, затова служител на зоопарка е доил майка ѝ на ръка. Развитието на Фиона е било документирано със снимки и видеоклипове, а историята ѝ е следена от хора по целия свят. Тя се превръща в един от най-разпознаваемите обитатели на зоопарка в Синсинати.

След смъртта ѝ пред заграждението е създаден мемориал с цветя, картички и други знаци на почит. Животното, което оцелява след тежко начало и години наред привлича посетители и внимание онлайн, не е успяло да преодолее препятствие, което се оказало недостъпно за ветеринарните специалисти.

Източници: dailymail.com, apnews.com, cbsnews.com