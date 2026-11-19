Хипопотамката Фиона от зоопарка в Синсинати е била подложена на колоноскопия, след като е погълнала плетена шапка, попаднала в заграждението ѝ. Ветеринарите ѝ дават течности и любимите ѝ храни, докато се опитват да помогнат на животното да изхвърли чуждия предмет.

Фиона е била упоена за втори път, за да бъде оценено състоянието ѝ. Ехографското изследване е показало известно нагъване на червата, което според Майк Венингър, директор на отдела за здравеопазване на животните в зоопарка, означава, че тя продължава да се опитва да придвижи необичайния предмет.

Колоноскопията е извършена с ендоскоп с дължина около 2,7 метра. Специалисти са уведомили зоопарка, че операция не е възможна при напълно пораснали хипопотами. Затова Фиона остава под денонощно наблюдение, а екипът следи хидратацията ѝ и работата на храносмилателната система.

Чуждият предмет е бил погълнат преди малко повече от седмица. Посетител е подхвърлил шапката във въздуха, а таванен вентилатор я е захванал и прехвърлил през пролука над прозорците за наблюдение. Така тя е попаднала в заграждението, обясни говорителката на зоопарка Мишел Кърли.

Служителите дават на Фиона храни, които тя предпочита, с надеждата това да подпомогне естественото изхвърляне на предмета. „Екипът ѝ дори ѝ предложи да помирише кафе, аромат, който тя винаги е харесвала“, каза Кърли, цитирана от Асошиейтед прес.

Фиона се роди преждевременно през 2017 г. с рекордно ниско за вида си тегло от 13,2 килограма. В началото тя не можеше да стои самостоятелно, а развитието ѝ беше документирано от зоопарка и следено онлайн от почитатели по света.

Историята на хипопотамката по-късно вдъхнови книги, собствена марка бира и фигурка с клатеща се глава. Сега посетителите не могат да я наблюдават в обичайния ѝ режим, докато ветеринарният екип продължава грижите и следи дали тя ще успее да изхвърли шапката без хирургична намеса.