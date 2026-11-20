Сериозен ръст на хонорарите се наблюдава в българския попфолк след присъединяването на страната към еврозоната. Сред най-скъпоплатените изпълнители са Софи Маринова и Меди, чиито участия в нощни заведения достигат 6000 евро, показва неофициален ценоразпис, цитиран от „България Днес“.

Двамата са сред най-търсените имена в жанра и поддържат натоварен график с участия в цялата страна. Софи Маринова е предпочитана и за частни тържества, включително сватби, кръщенета и абитуриентски балове, където хонорарът ѝ може да бъде с няколко хиляди евро по-висок. Меди, който е и част от журито на „Гласът на България“, също се радва на сериозен интерес от собствениците на нощни заведения.

Непосредствено след тях се нареждат Галин и Емилия, чиито хонорари надхвърлят 5000 евро за участие. Галин продължава да развива собствената си музикална кариера паралелно с дейността на продуцентската си компания, а Емилия запазва позициите си сред водещите изпълнителки в попфолка след раздялата си с „Пайнер“.

Около 4000 евро достига възнаграждението на ДесиСлава, която продължава да привлича публика с утвърдените си хитове и характерния си глас. На сходна сума е оценена и млада изпълнителка от новото поколение на жанра, чието име не е уточнено в цитираната информация.

Посочените суми обаче не са фиксирани. Според публикацията крайната цена зависи от честотата на участията, отношенията между изпълнителя и организатора, мястото на събитието и конкретната дата. При редовни ангажименти в едно и също заведение са възможни отстъпки, докато за празнични вечери, особено около Нова година, хонорарите могат да нараснат значително.

Важно е да се уточни, че става дума за неофициални данни, а не за публично потвърдени тарифи от изпълнителите или техните мениджъри. Освен това посочените възнаграждения не представляват непременно чист доход, тъй като организацията на участията може да включва допълнителни разходи за екип, транспорт и други услуги.

Въпреки това сумите показват колко доходоносни могат да бъдат концертните и клубните изяви за най-популярните имена в българския попфолк.