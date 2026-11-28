Меди добави втори концерт в Пловдив след разпродажбата на първата дата. Новото участие е насрочено за 14 февруари 2027 г. в зала „Колодрум“ – на Свети Валентин, ден след първия концерт.
Организаторите са обявили втората дата само два часа след информацията, че билетите за концерта на 13 февруари са изчерпани. Цените за двете събития са между 30 и 90 евро, а продажбата за допълнителната дата вече е започнала.
Интересът към концерта в Пловдив се е проявил още в началото на продажбите. По данни, цитирани от Plovdiv24.bg, билетите за първата дата са били изчерпани за около 20 минути. Така концертът на 13 февруари 2027 г. вече е обявен като разпродаден.
Меди ще излезе на сцената в „Колодрум“ в две последователни вечери. Първото събитие е в събота, 13 февруари, а второто – в неделя, 14 февруари, когато се отбелязва празникът на влюбените.
Пловдивските концерти са част от по-голяма серия участия на певеца. След бързото изчерпване на билетите за първоначално планирания концерт в София организаторите са добавили още три дати в зала „Арена 8888“.
Шоуто в столицата ще се проведе на 12, 13, 14 и 15 март 2027 г. Така Меди ще има общо шест обявени концертни вечери в Пловдив и София в рамките на месец.
За публиката в Пловдив първата възможност да види изпълнителя на живо ще бъде на 13 февруари. Желаещите да присъстват на концерта на Свети Валентин ще могат да избират между ценовите категории, започващи от 30 евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА