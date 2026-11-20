На 14 месеца Роки Айриш вече има първата си голяма модна кампания. Дъщерята на Риана участва заедно с майка си в новата реклама на Lady Dior, представена чрез видеоклип и серия снимки.

Във видеото Риана държи момичето до гърдите си, а пред тях е поставена черна капитонирана чанта Dior на цена 6400 долара. В един от кадрите певицата е без дрехи, докато Роки е само с бяла пелена. Кампанията Lady Dior 2027 включва и снимки, на които двете са с еднакви черни кожени якета.

В друга визия пред тях е поставена бледорозова чанта на същата стойност. На един от кадрите Роки смуче палеца си, притисната до майка си, а на друг Риана я държи на ръце и я целува по челото. Певицата показва и голяма обица във формата на роза.

Първата голяма кампания на Роки

Участието в Lady Dior е първата голяма модна кампания на Роки Айриш, но не и първата ѝ поява пред обектива. Миналия месец тя се включи в празничната кампания на Savage X Fenty заедно с братята си РЗА и Риът.

Момичето вече е било на корица на списание W заедно с Риана, а за W China е позирало с баща си, рапъра A$AP Rocky. В една от тези фотосесии Роки е представена с дизайнерска пелена Dior Haute Couture.

Появата на Роки идва само седмица след дебюта на по-големия ѝ брат Риът Роуз на корицата на Arena Homme+. Тригодишното момче е снимано с облекла на Chanel и Louis Vuitton, както и с диамантени аксесоари.

Кампанията на Lady Dior е заснета от Сам Рок, а филмът към нея е режисиран от Мелина Мацукас. Творчески директор е Джонатан Андерсън. С включването на Роки Dior превръща семейното присъствие в централна част от новата си визуална история, в която Риана е представена едновременно като артист и майка.