Майката на покойната холивудска актриса Хейдън Пенетиър – Лесли Вогел, разкри защо е отказала да присъства на възпоменателната церемония за дъщеря си, проведена на 19 септември в Малибу, Калифорния. В интервю за Inside Edition тя обясни, че се е опасявала от враждебно отношение заради обтегнатите им отношения през последните години.

„Знаех, че някои от хората там искат да вярват, че съм ужасна майка, защото Хейдън беше ядосана и правеше изявления“, заяви Вогел. „Просто не исках да разбуня духовете. Вероятно така беше най-добре“, допълни тя.

Церемонията е била организирана от бащата на актрисата Скип Пенетиър и е събрала около 150 гости, сред които Кони Бритън, Чарлз Истън, Парис Хилтън, Евън Рос и Руби Роуз. Бившият партньор на звездата Брайън Хикърсън не е бил поканен.

Отношенията между Пенетиър и майка ѝ се влошили през последната година от живота на актрисата, като една от причините било повторното ѝ сближаване с Хикърсън, който в миналото е имал проблеми със закона заради домашно насилие. Вогел твърди, че последният ѝ разговор с дъщеря ѝ е бил през есента на 2025 г.

Самата Хейдън Пенетиър описва сложните отношения с майка си в мемоарите „This Is Me: A Reckoning“, публикувани през май 2026 г. В книгата тя обвинява Вогел, която дълги години е управлявала кариерата ѝ, че е поставяла професионалните интереси пред отношенията им като майка и дъщеря.

Актрисата почина на 16 август 2026 г. на 36-годишна възраст, след като беше открита в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. Съдебномедицинската експертиза установи смърт вследствие на комбинираното токсично въздействие на фентанил и други вещества. Полицията приключи разследването, определяйки случая като нещастен инцидент.

Хейдън Пенетиър придоби световна популярност с ролите си в сериалите „Герои“ и „Нашвил“, за който получи две номинации за „Златен глобус“. Тя остави 11-годишна дъщеря Кая от връзката си с бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко.