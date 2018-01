Дъщерята на Мадона си пусна косми под мишниците (СНИМКА)

Мадона винаги е скандализирала и провокирала обществените порядки с поведението си. Явно това се предава по наследство, защото дъщеря й все по-явно върви по стъпките на майка си.

Момичето предизвика вълна от противоречиви емоции в социалните мрежи, след като публикува своя снимка, на която се виждат буйните косми, които е отгледала под мишниците си.

В кадъра се вижда и поп певицата, която като млада бе взела същото решение и отказваше да се обезкосмява.

Лурдес Мария Чиконе Леон е модел. Тя никога не се е притеснявала да бъде непокорна, скандална и лоша — точно като своята майка.

През 2016 г. 20-годишната хубавица стана лице на новия парфюм на Стела Макартни - "Pop". След подписването на договора, дизайнерката сподели пред медиите, че познава Лола от деня на раждането ѝ. "Невероятно преживяване е да виждаш как расте и как се превръща във вдъхновяваща млада жена. Това е първата ѝ кампания", каза тогава тя. Това накара американските лайфстайл издания да започнат да коментират, че без майка си Лола би била просто и незабележимо американско момиче, подобно на милиони други.

We are Ready For You 2018! ♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿 #love ♥️ pic.twitter.com/WSsj28bcDa

— Madonna (@Madonna) January 1, 2018