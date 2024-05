Андреа пусна палава СНИМКА от леглото с новото гадже

Андреа сподели интимен кадър от спалнята, на който се вижда как с турския актьор Емре Йозмен, който е спряган за нейно гадже, лежат усмихнати един до друг.

Емре качи палавата снимка в социалните мрежи, която по-късно попфолк певицата прикачи в своя профил в Инстаграм. На нея се вижда как двамата се забавляват, търкаляйки се из завивките в леглото напълно облечени. Към кадъра е прибавено и кратко обяснение в любов.

Емре Йозмен е първият мъж, спряган за половинка на русокосата певица след раздялата с боксьора Кубрат Пулев. Двамата се запознаха покрай снимките на песента "Miss Me When I'm Gone". Двойката посрещна и новата година заедно.