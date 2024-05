Днес е Международният ден на мастурбацията

Световният месец на мастурбацията е ежегодно събитие, което се отбелязва, за да се защити и да се празнува правото да се мастурбира. Първият Национален ден на мастурбацията е бил отбелязан на 7 май 1995 г., пише Sexwell. Той е създаден от сексшопа Good Vibrations в САЩ, в подкрепа на д-р Жоселин Елдърс - тогава хирург, представител на правителствен комитет. Тя бива уволнена, защото публично предлага мастурбацията да влезе в материала за обучение в часовете по сексология в училище.

В нейна подкрепа, а и в подкрепа на най-естественото нещо на света, месеца на мастурбацията цели да покаже на всички, че тя е безопасна, здравословна, безплатна, задоволителна и помага на хората да опознаят телата си и водят щастлив, пълноценен начин на живот.

Оттогава Международният ден на мастурбацията е разширен и целият месец май се превръща в Международен месец на мастурбацията.

Защо месец май?

Заради стихотворението "Весел месец май" (The merry month of May) на Томас Декър, което отдавна е символ на сексуалното събуждане, както и заради буквата "М"!

Защо трябва да се говори за мастурбацията?

Защото много хора все още се срамуват от желанието си да се самозадоволяват. Защото смятат, че самозадоволяването е последна алтернатива, когато няма партньор за секс. Защото не знаят или не искат да научат, че тя води до по-добър полов живот като цяло.

Защо да мастурбирате?

- защото е приятно

- защото е ваше право по рождение

- защото е безопасно

- защото това е обич към себе си

- защото е благоприятно за здравето - намалява стреса, покачва нивата на ендорфин в организма, тренира тазовите мускули, намалява риска от инфекция на простатата при мъжете и помага на жените да се научат да достигат оргазъм

- защото е чудесно кардио-упражнение

- защото може да се прави самостоятелно или с партньор

- защото стимулира хората да се образоват сексуално

Поради тези и много други причини, празнувайте месеца на мастурбацията - защото всички заслужават да са щастливи и удовлетворени!

Предразсъдъците срещу мастурбацията

Защо нещо толкова естествено е така срамно и табу? Остарели разбирания от миналото вгорчават живота на много млади и стари хора дори днес.

Едно от старите разбирания е, че мъжете имали ограничено количество сперма и че така я "похабявали" напразно. Други налудничави вярвания втълпявали, че мастурбацията води до полудяване или ослепяване.

В наши дни много хора са настроение срещу идеята за мастурбация, тъй като я намират за "егоистичен" акт и нежелание/неспособност за секс. Сексуалната свобода винаги е била ограничавана и модерирана по някакъв начин. Да, вече почти никой не смята, че "сексът е нормален, само когато се прави с цел размножаване", но това вярване е заменено от друго - "сексът е нормален, само когато включва двама души". Всичко извън това е "лошо", "развратно", "непочтено" и т.н. С две думи - не очаквайте нищо хубаво от човек, който мастурбира.

Напротив. Нищо хубаво не може да излезе единствено от репресирането на нещо природно естествено и абсолютно безобидно. Мастурбацията (когато се прави в дискретността на дома) носи удоволствие и стимулира хората да изследват как работят телата им. Как една жена да обясни на мъжа си какво ѝ харесва, ако сама не знае? Самозадоволяването е първото ни сексуално действие, което се случва много преди изобщо да помислите за партньор.

Мастурбацията днес

Въпреки че в наши дни има много различни начини човек да мастурбира, дори в цивилизованите части на света все още има неприемане на този акт. Всеки ден се случва някое дете да бъде "сгащено" от родителите си да се докосва и следователно наказвано за това - което може да доведе до много психологически проблеми напред във времето. Мастурбацията не се предлага на подрастващите като най-безопасната форма на секс у дома, и следователно много от тях залитат в други крайности, по чужди домове и места, далеч от осъдителния родителски поглед.

Не забравяйте - всички мастурбират. Правят го хората, маймуните, кучетата и котките, слоновете, делфините и още много, много животински видове, които по никакъв начин не се срамуват от това. А една култура, която потиска мастурбацията, е готова да потисне и други лични свободи. Така че през месец Май празнувайте свободата да доставяте удоволствие на себе си, по начин, по който природата е създала.