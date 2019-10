Яна Маринова е влюбена

В този усмихнат, слънчев ден искам да ви споделя, че съм влюбена във Варна❤️ #обичамварна Благодаря и от сърце, че сбъдна най-смелите ми мечти! Искахме да направим зрелищна българска екшън-комедия #дивиищастливифилм Община Варна първа ни подкрепи. На Морска гара Варна е и финалната сцена в училищният романтичен филм @attraction.bgmovie . Варненският театър ме прегърна, както вкъщи с криминалната комедия "Изборът на Марта". А днес играем и новата, любима на публиката мелодрама "Любовни писма". Преди 7-8 години Варна не беше толкова красива като сега. Но ден след ден виждах как тя намираше можещите и мислещите и им даваше шанс да разгърнат таланта си, за да го подарят на всички. Тогава пожелах от цялата си душа да приласкае и мен. И се случи. Дано някога мога да и се отплатя! #Варна #хубававарна #иванпортних @live.varna

