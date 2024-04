Били Айлиш проговори за влечението си към нежния пол

Екстравагантната американска певица Били Айлиш даде пред сп. Rolling Stone едно от най-откровените си интервюта по отношение на своята сексуалност и влечението, което има към собствения си пол.

В него 22-годишната изпълнителка разказа, че най-новата ѝ песен, която предстои да излезе – Lunch, е своеобразна изповед за емоциите ѝ, които почувствала, докато била с друга жена. В интервюто за музикалното издание Айлиш признава, че когато започнала работа по текста и песента, „не е правила нищо с момиче“. След това обаче тя преживяла романс с жена, с което осъзнала, че изпитва чувства не само към силния пол.

"През целия ми живот съм била влюбена в определени момичета, но просто не съм го осъзнавала. Едва миналата година си дадох сметка, че винаги съм искала да си напъхам лицето във вагина", заяви без никакви задръжки Айлиш пред списанието.

