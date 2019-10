Черната Златка пак се пусна по гащи СНИМКИ

🌟Гръб и рамо 🌟🤛🏼❤️ Ехооо, приятелчета, това са моите любими упражнения за горна част! Споделям ги с вас. Те са част от моите програми. Всеки ден ще ви споделям по няколко упражнения за всяка група мускули. 😘😘❤️💁🏻‍♀️🔥🌟🤛🏼 @zdteam_official @flairsport #ZD #ZDteam #ZDFIT #FitNmama #motivation #UcanToo

