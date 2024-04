Дженифър Лопес обмисля да сложи край на кариерата си

Край на музикалната си кариера планира да сложи скоро Дженифър Лопес. Латинодивата първо зарадва феновете си, че ще има нов албум за първи път от десет години насам. А няколко дни по-късно, хвърли почитателите си в шок, като заяви, че вече мисли да се оттегли от музикалната индустрия.

Jennifer Lopez tells @ETNow her new album could be her last:



“The truth is I don’t even know if I’ll ever make another album after this. It’s such the kind of quintessential kind of Jennifer Lopez J.Lo project and I really feel very fulfilled.” pic.twitter.com/gpquvekh3l