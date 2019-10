Мис България стана Мис Планет в Грузия (СНИМКИ)

Miss Planet Talent 2019 is Bulgaria 🇧🇬 @missandmisterplanet Big thanks to all that supported me, all those who gave a part of themselves to made me better version of myself ❤️ @irina.papazova @laskarakieva @s.dimitrov_personal_trainer @dobrinaparichkova @stoyanradichevofficial @kiarafashionbg @ivaylokiroff #missbulgaria #missbulgaria2018 #beautycontest #bulgariangirls🇧🇬👸 #beauty #georgia #missplanetofficial #missplanet2019

A post shared by TEODORA MUDEVA💎 (@teodoramudeva) on Oct 20, 2019 at 12:37pm PDT