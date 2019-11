Тази семейна история ще ви разтърси (ВИДЕО)

55-годишният британец Алекс Люис изгубил паметта си през 1982 година. Той претърпява тежка катастрофа с мотор, в следствие на която получава тежка травма на главата.

Когато излязъл от комата, Алекс не познавал никой, включително родната си майка Джил и своя брат-близнак Маркъс - хората, които изиграли ключова роля в неговата съдба.

Историята му е залегнала в основите на документалния филм Tell Me Who I Am ("Кажи ми кой съм") на Netflix, пише в. Mirror.

Алекс не помнел нищо, той бил забравил цялото си минало. Ето защо брат му Маркъс решил да се възползва от това обстоятелство и да скрие от него някои страшни истини за тяхното детство.

Сред тях бил и ужасяващият факт, че Джил се гаврила сексуално със своите синове до 14-годишната им възраст, като често в ужасите участвали и нейни приятели.

"Беше много трудно. Алекс ми имаше пълно доверие. Когато той задаваше уточняващи въпроси, аз умишлено не му съобщавах някои подробности от живота на нашето семейство", споделя Маркъс.

Бащата на близнаците Джон Лангфорд Люис загинал при пътна катастрофа, когато децата били само на три седмици.

В онзи съдбовен ден заедно с него в колата се е намирал и Алекс, но по някакво чудо оцелял.

18 години по-късно обаче, момчето катастрофира с мотоциклет.

През цялото това време майката отглеждала двете момчета сама, по нейни собствени правила.

Маркъс успял в течение на 13 години да държи Алекс в неведение относно общото им минало. Той бил измислил за брат си цяла нова биография.

"Ударих две птици с един камък едновременно, все пак аз сякаш живеех един нов живот заедно с него, това за мен също бе спасение", спомня си Маркъс.

Джил умира през 1995 година от рак.

След смъртта ѝ Алекс открил откровена снимка, която майка му пазила при себе си дълги години.

На нея била самата тя с двамата ѝ сина. Така Алекс започнал да живее повторно нов живот.

"Де да можех да разбера, защо тя е правила това. Нали съм бил дете, а тя е била моята майка. Просто не знам, всичко можеше да е по друг начин", споделя Алекс.